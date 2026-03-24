Не принимай подарков и встань с ранними пташками: приметы на 25 марта

25 марта в народном календаре — Феофанов день. В православной традиции в эту дату вспоминают преподобного Феофана из Византии, известного даром исцеления и изгнания бесов из душ. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 25 марта:
- проявлять жестокость к лошадям — по поверьям, это может навредить здоровью животного;
- проводить день в праздности и долгом сне;
- вступать в ссоры и конфликты;
- принимать что-либо даром — иначе не избежать порчи и безденежья;
- планировать дальние поездки.
Народные приметы на 25 марта:
- туманное утро сулит хороший урожай льна, а дождливый день — богатый сбор ржи;
- если к этому дню снег полностью сошёл, лето будет дождливым;
- лёд тонет в реке — к скудному урожаю;
- если снег на муравейнике тает быстрее с южной стороны, чем с северной, лето будет коротким и прохладным.