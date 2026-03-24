Не принимай подарков и встань с ранними пташками: приметы на 25 марта

25 марта в народном календаре — Феофанов день. В православной традиции в эту дату вспоминают преподобного Феофана из Византии, известного даром исцеления и изгнания бесов из душ. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.

Что нельзя делать 25 марта:

  1. проявлять жестокость к лошадям — по поверьям, это может навредить здоровью животного;
  2. проводить день в праздности и долгом сне;
  3. вступать в ссоры и конфликты;
  4. принимать что-либо даром — иначе не избежать порчи и безденежья;
  5. планировать дальние поездки.

Народные приметы на 25 марта:

  1. туманное утро сулит хороший урожай льна, а дождливый день — богатый сбор ржи;
  2. если к этому дню снег полностью сошёл, лето будет дождливым;
  3. лёд тонет в реке — к скудному урожаю;
  4. если снег на муравейнике тает быстрее с южной стороны, чем с северной, лето будет коротким и прохладным.
