Раки встанут перед нелёгким выбором в любви, а Девы погрузятся в страсть: таро-расклад на вторник, 24 марта
10:47
Раков ожидает неожиданное событие, которое поставит под вопрос их отношения, а Девы погрузятся в страсть с партнёром. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 24 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Восьмёрка Кубков): говорит о желании выйти из привычной рутины в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Королева Мечей): указывает на необходимость холодного расчёта и чёткой аргументации в переговорах.
  3. Здоровье (Колесо Фортуны): предрекает удачное стечение обстоятельств в лечении.

Телец

  1. Любовь (Тройка Мечей): говорит о старых обидах на партнёра, которые могут всплыть сегодня.
  2. Профессиональная сфера (Паж Мечей): сулит новую информацию, которая перевернёт ваше представление о проекте.
  3. Здоровье (Справедливость): напоминает о балансе: переедание сегодня может аукнуться. 

Близнецы

  1. Любовь (Дьявол): говорит о навязчивой идее или зависимости от партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Императрица): обещает творческий прорыв и нестандартные решения.
  3. Здоровье (Шестёрка Жезлов): отличное самочувствие.

Рак

  1. Любовь (Башня): сулит неожиданное событие, которое либо разрушит, либо обновит отношения.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): указывает на необходимость жонглировать задачами.
  3. Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит, что скоро прояснятся скрытые недомогания. 

Лев

  1. Любовь (Иерофант): символизирует следование традициям. Возможен разговор о семье и будущем.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): говорит, что не  стоит поддаваться унынию из-за мелкой неудачи.
  3. Здоровье (Маг): указывает, что вы сможете быстро привести себя в форму после болезни.

Дева

  1. Любовь (Король Жезлов): обещает страсть и инициативу в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): указывает на надуманные страхи, мешающие продвижению.
  3. Здоровье (Умеренность): говорит о необходимости соблюдать баланс в питании.

Весы

  1. Любовь (Звезда): предрекает надежду и вдохновение. Даже если сейчас с партнёром непросто, всё наладится.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): сулит стабильность и приятную атмосферу в коллективе.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие. 

Скорпион

  1. Любовь (Колесница): говорит о том, что именно вы сегодня задаёте направление в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предупреждает о коллеге, который может присвоить ваши идеи и распускать сплетни за спиной.
  3. Здоровье (Сила): обещает невероятную выносливость и стрессоустойчивость. 

Стрелец

  1. Любовь (Отшельник): рекомендует взять паузу и разобраться в своих чувствах наедине.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): указывает на то, что вы взвалили на себя слишком много обязанностей.
  3. Здоровье (Пятёрка Жезлов): предупреждает о мелких травмах по неосторожности.

Козерог

  1. Любовь (Влюблённые): предрекает сложный выбор между долгом и чувствами.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): обещает медленный, но уверенный прогресс в делах.
  3. Здоровье (Смерть): символизирует избавление от затянувшейся хвори.

Водолей

  1. Любовь (Шестёрка Пентаклей): говорит, что сегодня важно не только брать, но и отдавать.
  2. Профессиональная сфера (Король Кубков): сулит поддержку влиятельного человека.
  3. Здоровье (Девятка Жезлов): символизирует сильную накопленную усталость.

Рыбы

  1. Любовь (Паж Пентаклей): обещает практичный подход в отношениях. Возможно обсуждение совместных финансовых планов.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает успешную командную работу и признание.
  3. Здоровье (Жрица): советует прислушаться к телу.
