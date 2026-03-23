Не говори слово «здравствуйте» и оставь кукушку в покое: приметы на 24 марта

24 марта в народном календаре — Ефимов день, он же Антип-зубник. В этот день церковь вспоминает святителя Евфимия Новгородского и священномученика Антипу Пергамского, которого в народе почитали как избавителя от зубной боли. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с датой.

Что нельзя делать 24 марта:

  1. выбрасывать птичьи потроха — это может навлечь болезни и несчастья на семью;
  2. разговаривать, пока голосит кукушка — иначе обещания не сбудутся, а в делах будут неудачи;
  3. одалживать вещи или деньги — к финансовым трудностям;
  4. долго спать поутру — можно столкнуться с проблемами с памятью и упущенными возможностями;
  5. спрашивать у кукушки о сроке жизни — к болезням и бедам;
  6. ссориться с родителями — конфликт затянется и приведёт к серьёзному разладу;
  7. желать здоровья или говорить «здравствуйте» — лучше использовать другие приветствия («Добрый день», «Привет»), чтобы не отдать своё здоровье;
  8. забирать котят у кошки, даже ради игры или кормления — к проблемам с родственниками;
  9. оставлять крошки или куски хлеба на столе — хлеб символизирует благополучие, так можно ненароком отвернуть от себя удачу.

Народные приметы на 24 марта:

  1. тепло днём — лето будет жарким;
  2. много мышей в полях и домах — к неурожаю;
  3. вороны громко каркают — к непогоде;
  4. прилетели жаворонки — скоро установится тепло;
  5. не прилетели утки и грачи — холода затянутся;
  6. вороны сидят на верхушках деревьев — к теплу;
  7. птицы вьют гнёзда в тенистых местах — лето будет жарким;
  8. кукушки закуковали до появления листьев — к неурожайному году;
  9. журавли прилетели до схода снега — неурожай;
  10. гуси летят высоко — скоро половодье.
