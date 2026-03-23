Не говори слово «здравствуйте» и оставь кукушку в покое: приметы на 24 марта

24 марта в народном календаре — Ефимов день, он же Антип-зубник. В этот день церковь вспоминает святителя Евфимия Новгородского и священномученика Антипу Пергамского, которого в народе почитали как избавителя от зубной боли. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с датой.
Что нельзя делать 24 марта:
- выбрасывать птичьи потроха — это может навлечь болезни и несчастья на семью;
- разговаривать, пока голосит кукушка — иначе обещания не сбудутся, а в делах будут неудачи;
- одалживать вещи или деньги — к финансовым трудностям;
- долго спать поутру — можно столкнуться с проблемами с памятью и упущенными возможностями;
- спрашивать у кукушки о сроке жизни — к болезням и бедам;
- ссориться с родителями — конфликт затянется и приведёт к серьёзному разладу;
- желать здоровья или говорить «здравствуйте» — лучше использовать другие приветствия («Добрый день», «Привет»), чтобы не отдать своё здоровье;
- забирать котят у кошки, даже ради игры или кормления — к проблемам с родственниками;
- оставлять крошки или куски хлеба на столе — хлеб символизирует благополучие, так можно ненароком отвернуть от себя удачу.
Народные приметы на 24 марта:
- тепло днём — лето будет жарким;
- много мышей в полях и домах — к неурожаю;
- вороны громко каркают — к непогоде;
- прилетели жаворонки — скоро установится тепло;
- не прилетели утки и грачи — холода затянутся;
- вороны сидят на верхушках деревьев — к теплу;
- птицы вьют гнёзда в тенистых местах — лето будет жарким;
- кукушки закуковали до появления листьев — к неурожайному году;
- журавли прилетели до схода снега — неурожай;
- гуси летят высоко — скоро половодье.