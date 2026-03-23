Весы порадуются сюрпризу от партнёра, а Козероги ощутят заботу и уют: таро-расклад на понедельник, 23 марта
11:24
Автор:
Весов ждёт приятный презент от второй половинки, а Козероги порадуются заботе и уюту в семье. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 23 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Тройка Жезлов): обещает расширение горизонтов в отношениях. Возможны совместные планы на путешествие.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): сулит новую финансовую возможность или выгодное предложение.
  3. Здоровье (Колесница): говорит о приливе энергии.

Телец

  1. Любовь (Королева Кубков): сулит глубокое понимание партнёра и эмоциональную близость.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): указывает на желание удержать всё под контролем. Вам необходимо немного расслабиться.
  3. Здоровье (Луна): напоминает о важности полноценного сна и отдыха.

Близнецы

  1. Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает откровенный разговор, который расставит всё по местам.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о кропотливой работе, которая принесёт плоды позже.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Рак

  1. Любовь (Иерофант): символизирует укрепление отношений, возможно, обсуждение совместного будущего.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предупреждает о временных трудностях, которые быстро пройдут.
  3. Здоровье (Звезда): обещает спокойствие и восстановление сил.

Лев

  1. Любовь (Шут перевёрнутая): советует не торопить события и дать отношениям развиваться естественно.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): сулит лидерство и признание ваших идей.
  3. Здоровье (Умеренность): рекомендует соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Дева

  1. Любовь (Отшельник): обещает день, когда хочется побыть наедине с собой и дистанцироваться от партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости подождать результатов вложенных усилий.
  3. Здоровье (Сила): символизирует хорошую выносливость.

Весы

  1. Любовь (Рыцарь Кубков): сулит романтическое признание или приятный сюрприз от партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Мечей): указывает на сложный карьерный выбор, который придётся сделать сегодня.
  3. Здоровье (Маг): говорит о полном контроле над самочувствием.

Скорпион

  1. Любовь (Смерть перевёрнутая): символизирует нежелание отпускать прошлое. Но сегодня может стать хорошим днём для прощения.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): обещает переход к новым задачам и проектам.
  3. Здоровье (Девятка Кубков): предрекает отличное эмоциональное состояние.

Стрелец

  1. Любовь (Колесо Фортуны): предрекает неожиданный поворот в личной жизни.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): говорит о желании сменить направление в карьере.
  3. Здоровье (Тройка Кубков): сулит хорошее настроение и лёгкость в теле.

Козерог

  1. Любовь (Императрица): обещает заботу, уют и тёплую атмосферу в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): указывает на снятие груза ответственности.
  3. Здоровье (Башня перевёрнутая): предупреждает о необходимости избегать стрессов и неаккуратных движений.

Водолей

  1. Любовь (Паж Кубков): сулит лёгкий флирт и приятное общение без обязательств.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): говорит о беспочвенных тревогах по поводу рабочих моментов.
  3. Здоровье (Жрица): советует прислушаться к интуиции, она вас не обманывает.

Рыбы

  1. Любовь (Король Кубков): дарит эмоциональную стабильность и взаимопонимание в паре.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает успех в начинаниях и уверенные действия.
  3. Здоровье (Пятёрка Жезлов): говорит о мелких недомоганиях, которые быстро пройдут.
