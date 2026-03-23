Весы порадуются сюрпризу от партнёра, а Козероги ощутят заботу и уют: таро-расклад на понедельник, 23 марта

Весов ждёт приятный презент от второй половинки, а Козероги порадуются заботе и уюту в семье. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 23 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Тройка Жезлов): обещает расширение горизонтов в отношениях. Возможны совместные планы на путешествие. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): сулит новую финансовую возможность или выгодное предложение. Здоровье (Колесница): говорит о приливе энергии.

Телец

Любовь (Королева Кубков): сулит глубокое понимание партнёра и эмоциональную близость. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): указывает на желание удержать всё под контролем. Вам необходимо немного расслабиться. Здоровье (Луна): напоминает о важности полноценного сна и отдыха.

Близнецы

Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает откровенный разговор, который расставит всё по местам. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о кропотливой работе, которая принесёт плоды позже. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Рак

Любовь (Иерофант): символизирует укрепление отношений, возможно, обсуждение совместного будущего. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предупреждает о временных трудностях, которые быстро пройдут. Здоровье (Звезда): обещает спокойствие и восстановление сил.

Лев

Любовь (Шут перевёрнутая): советует не торопить события и дать отношениям развиваться естественно. Профессиональная сфера (Король Жезлов): сулит лидерство и признание ваших идей. Здоровье (Умеренность): рекомендует соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Дева

Любовь (Отшельник): обещает день, когда хочется побыть наедине с собой и дистанцироваться от партнёра. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): говорит о необходимости подождать результатов вложенных усилий. Здоровье (Сила): символизирует хорошую выносливость.

Весы

Любовь (Рыцарь Кубков): сулит романтическое признание или приятный сюрприз от партнёра. Профессиональная сфера (Двойка Мечей): указывает на сложный карьерный выбор, который придётся сделать сегодня. Здоровье (Маг): говорит о полном контроле над самочувствием.

Скорпион

Любовь (Смерть перевёрнутая): символизирует нежелание отпускать прошлое. Но сегодня может стать хорошим днём для прощения. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): обещает переход к новым задачам и проектам. Здоровье (Девятка Кубков): предрекает отличное эмоциональное состояние.

Стрелец

Любовь (Колесо Фортуны): предрекает неожиданный поворот в личной жизни. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): говорит о желании сменить направление в карьере. Здоровье (Тройка Кубков): сулит хорошее настроение и лёгкость в теле.

Козерог

Любовь (Императрица): обещает заботу, уют и тёплую атмосферу в отношениях. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): указывает на снятие груза ответственности. Здоровье (Башня перевёрнутая): предупреждает о необходимости избегать стрессов и неаккуратных движений.

Водолей

Любовь (Паж Кубков): сулит лёгкий флирт и приятное общение без обязательств. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): говорит о беспочвенных тревогах по поводу рабочих моментов. Здоровье (Жрица): советует прислушаться к интуиции, она вас не обманывает.

Рыбы