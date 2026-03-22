Не отказывай в милостыне и говори о покойниках с уважением: приметы на 23 марта

23 марта в народном календаре — день Василисы, вешней воды указательницы. Покровительницей праздника считается святая Василиса Коринфская: с её благословения ручьи бегут по проталинам к рекам и озёрам. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этой датой.

Что нельзя делать 23 марта:

  1. проводить привороты и любовные обряды — к бедам, одиночеству и проблемам в отношениях;
  2. покупать одежду и обувь — обновка потеряется или быстро придет в негодность;
  3. делать операции и посещать стоматолога — восстановление затянется, а вмешательство в зубах, по поверьям, может притянув болезни, сглазы и порчи;
  4. оставлять ложку в чашке — удача утечёт из дома вместе с жидкостью;
  5. стелить чистое постельное бельё — будут сниться страшные сны;
  6. плохо отзываться об умерших родственниках — они могут наказать обидчика;
  7. пить спиртное, устраивать пышные застолья и переедать — так можно привлечь нечисть;
  8. отказывать в милостыне — самому потом придётся стоять на паперти;
  9. работать на земле — посаженное не взойдёт, а ослушавшегося ждут неприятности;
  10. девушкам надевать материнский головной убор — к проблемам с женским здоровьем;
  11. посещать кинотеатры, клубы, центры досуга и другие развлекательные места — веселье может обернуться бедой.

Народные приметы на 23 марта:

  1. первая гроза — к урожайному году;
  2. скворцы прилетели — снег скоро растает;
  3. жаворонки кружат в небе — первая трава взойдёт.
  4. день пасмурный — уродится лён;
  5. трясогузки прилетели — через 12 дней жди половодья;
  6. журавли прилетели — в озёрах и водоёмах со стоячей водой начнёт таять лёд;
  7. воробьи нахохлились, ворона спрятала клюв под крыло — к холодам;
  8. зайцы близко к домам — морозы ещё продержатся;
  9. в лесу трещит кора деревьев — летом будет засуха;
  10. утро пасмурное, к полудню выглянуло солнце — морозы ещё постоят;
  11. на небе голубые облака — к теплу и дождю.
