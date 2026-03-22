Не отказывай в милостыне и говори о покойниках с уважением: приметы на 23 марта

23 марта в народном календаре — день Василисы, вешней воды указательницы. Покровительницей праздника считается святая Василиса Коринфская: с её благословения ручьи бегут по проталинам к рекам и озёрам. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этой датой.
Что нельзя делать 23 марта:
- проводить привороты и любовные обряды — к бедам, одиночеству и проблемам в отношениях;
- покупать одежду и обувь — обновка потеряется или быстро придет в негодность;
- делать операции и посещать стоматолога — восстановление затянется, а вмешательство в зубах, по поверьям, может притянув болезни, сглазы и порчи;
- оставлять ложку в чашке — удача утечёт из дома вместе с жидкостью;
- стелить чистое постельное бельё — будут сниться страшные сны;
- плохо отзываться об умерших родственниках — они могут наказать обидчика;
- пить спиртное, устраивать пышные застолья и переедать — так можно привлечь нечисть;
- отказывать в милостыне — самому потом придётся стоять на паперти;
- работать на земле — посаженное не взойдёт, а ослушавшегося ждут неприятности;
- девушкам надевать материнский головной убор — к проблемам с женским здоровьем;
- посещать кинотеатры, клубы, центры досуга и другие развлекательные места — веселье может обернуться бедой.
Народные приметы на 23 марта:
- первая гроза — к урожайному году;
- скворцы прилетели — снег скоро растает;
- жаворонки кружат в небе — первая трава взойдёт.
- день пасмурный — уродится лён;
- трясогузки прилетели — через 12 дней жди половодья;
- журавли прилетели — в озёрах и водоёмах со стоячей водой начнёт таять лёд;
- воробьи нахохлились, ворона спрятала клюв под крыло — к холодам;
- зайцы близко к домам — морозы ещё продержатся;
- в лесу трещит кора деревьев — летом будет засуха;
- утро пасмурное, к полудню выглянуло солнце — морозы ещё постоят;
- на небе голубые облака — к теплу и дождю.