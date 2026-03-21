Не давай птицам хлеб и не готовь блюда из мяса: приметы на 22 марта

В народном календаре 22 марта — это Сорок сороков. Наши предки призывали весну, чтобы она как можно быстрее пришла. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 22 марта:

  1. плохо относиться к птицам и обижать их, разорять гнезда, охотиться на них — удача надолго вас покинет;
  2. давать птицам хлеб — иначе наступит голод и нищета;
  3. заниматься тяжёлым физическим трудом. Лениться тоже нельзя, иначе вся весна пройдет мимо;
  4. злиться, ссориться и ругаться, думать о плохом — мысли и слова воплотятся в реальность;
  5. начинать серьёзные и большие дела по работе — никакого успеха они не принесут;
  6. носить серые и чёрные вещи — наступит несчастливая пора;
  7. совершать крупные покупки и тратить деньги — это создаст в бюджете огромную дыру;
  8. готовить блюда из мяса, особенно птичьего — это принесёт большие беды в вашу жизнь;
  9. ходить на свидания и встречи с человеком, в которого вы влюблены — отношения не получатся и плохо завершатся.

Народные приметы на 22 марта:

  1. тёплая погода — она продлится 40 дней;
  2. тёплый ветер — к дождливому лету;
  3. первый гром — к плохому урожаю;
  4. мороз — к хорошему урожаю проса;
  5. не было дождей, и дороги сухие — летом будет засуха;
  6. воробьи чирикают — к теплу;
  7. чайки прилетели — скоро начнётся ледоход;
  8. прилетел кулик — весна уже скоро.
