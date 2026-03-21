Не давай птицам хлеб и не готовь блюда из мяса: приметы на 22 марта

В народном календаре 22 марта — это Сорок сороков. Наши предки призывали весну, чтобы она как можно быстрее пришла. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 22 марта:
- плохо относиться к птицам и обижать их, разорять гнезда, охотиться на них — удача надолго вас покинет;
- давать птицам хлеб — иначе наступит голод и нищета;
- заниматься тяжёлым физическим трудом. Лениться тоже нельзя, иначе вся весна пройдет мимо;
- злиться, ссориться и ругаться, думать о плохом — мысли и слова воплотятся в реальность;
- начинать серьёзные и большие дела по работе — никакого успеха они не принесут;
- носить серые и чёрные вещи — наступит несчастливая пора;
- совершать крупные покупки и тратить деньги — это создаст в бюджете огромную дыру;
- готовить блюда из мяса, особенно птичьего — это принесёт большие беды в вашу жизнь;
- ходить на свидания и встречи с человеком, в которого вы влюблены — отношения не получатся и плохо завершатся.
Народные приметы на 22 марта:
- тёплая погода — она продлится 40 дней;
- тёплый ветер — к дождливому лету;
- первый гром — к плохому урожаю;
- мороз — к хорошему урожаю проса;
- не было дождей, и дороги сухие — летом будет засуха;
- воробьи чирикают — к теплу;
- чайки прилетели — скоро начнётся ледоход;
- прилетел кулик — весна уже скоро.