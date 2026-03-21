У Раков эмоции выйдут на первый план, а Скорпионов ждёт трансформация: таро-расклад на субботу, 21 марта

У Раков эмоции выйдут на первый план, а Скорпионов ждёт трансформация. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 21 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
Карта дня: Колесо Фортуны
День перемен. События могут резко повернуться в неожиданную сторону — но это к лучшему. Главное — не цепляться за старое.
Телец
Карта дня: Девятка Пентаклей
Комфорт, удовольствие и чувство заслуженного результата. Отличный день, чтобы порадовать себя и насладиться стабильностью.
Близнецы
Карта дня: Паж Мечей
Будь внимательнее к словам — своим и чужим. Возможны новости, сплетни или внезапная информация, которая многое прояснит.
Рак
Карта дня: Луна
Эмоции выходят на первый план. Не всё сегодня так, как кажется — доверься интуиции, но не спеши с выводами.
Лев
Карта дня: Солнце
Один из лучших дней недели. Удача, радость, признание — используй момент на максимум.
Дева
Карта дня: Восьмёрка Пентаклей
Придётся заняться делами. Даже в выходной день будет желание что-то улучшить или довести до идеала — и это принесёт результат.
Весы
Карта дня: Влюблённые
Выбор. В отношениях или в личных решениях — важно слушать сердце, а не только разум.
Скорпион
Карта дня: Смерть
Не пугайся — это карта трансформации. Что-то завершится, чтобы освободить место новому. Отпусти без сожалений.
Стрелец
Карта дня: Тройка Кубков
День для общения, встреч и лёгкости. Отличное время для компании друзей или маленького праздника.
Козерог
Карта дня: Император
Контроль и порядок. Ты сегодня главный — бери ответственность и выстраивай всё так, как считаешь нужным.
Водолей
Карта дня: Звезда
Надежда, вдохновение и внутренний свет. Даже если было сложно — сегодня почувствуешь облегчение и веру в лучшее.
Рыбы
Карта дня: Королева Кубков
Чувствительность и забота. День про любовь, эмпатию и глубокие эмоции. Хорошо побыть с близкими или наедине с собой.