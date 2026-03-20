Не ложись спать слишком поздно и не ссорься ни с кем: приметы на 21 марта

В народном календаре 21 марта — день весеннего солнцеворота. Предки замечали, что именно сегодня распускается верба. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 21 марта:

  1. сажать вербу — вы привлечёте к себе только горести и несчастья;
  2. планировать будущее и приниматься за новые дела — успеха не будет;
  3. ссориться и конфликтовать с людьми — это привлечёт неприятности;
  4. проводить этот день в одиночестве — останетесь несчастным до конца года;
  5. давать деньги в долг — иначе грозит долгая бедность и постоянная нужда;
  6. ложиться спать слишком поздно — в дом придёт беда.

Народные приметы на 21 марта:

  1. жаворонки прилетели — к тёплой весне;
  2. зацвела верба — к тёплой погоде;
  3. туман — к заморозкам;
  4. петух кричит на заборе — к ясной погоде;
  5. сильный ветер ночью — к теплу;
  6. облака плывут высоко и быстро — к жаре;
  7. на полях снег лежит буграми — к богатому урожаю летом.
