Не ложись спать слишком поздно и не ссорься ни с кем: приметы на 21 марта

В народном календаре 21 марта — день весеннего солнцеворота. Предки замечали, что именно сегодня распускается верба. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 21 марта:
- сажать вербу — вы привлечёте к себе только горести и несчастья;
- планировать будущее и приниматься за новые дела — успеха не будет;
- ссориться и конфликтовать с людьми — это привлечёт неприятности;
- проводить этот день в одиночестве — останетесь несчастным до конца года;
- давать деньги в долг — иначе грозит долгая бедность и постоянная нужда;
- ложиться спать слишком поздно — в дом придёт беда.
Народные приметы на 21 марта:
- жаворонки прилетели — к тёплой весне;
- зацвела верба — к тёплой погоде;
- туман — к заморозкам;
- петух кричит на заборе — к ясной погоде;
- сильный ветер ночью — к теплу;
- облака плывут высоко и быстро — к жаре;
- на полях снег лежит буграми — к богатому урожаю летом.