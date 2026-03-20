Овны захотят взять всё под контроль, а Тельцов ждут маленькие радости: таро-расклад на пятницу, 20 марта

Раки подарят близким тепло, а Козероги откроются ласке и ответят взаимностью. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 20 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта дня: Император

Сегодня важно взять всё под контроль. День про решения, ответственность и уверенность. Не бойся проявить жёсткость — это пойдёт на пользу.

Телец

Карта дня: Девятка Кубков

Очень тёплая и приятная энергия. Возможны маленькие радости, подарки судьбы или просто ощущение «всё хорошо». Позволь себе насладиться моментом.

Близнецы

Карта дня: Семёрка Мечей

Будь внимательнее — не всё вокруг честно и прозрачно. Лучше перепроверять информацию и не делиться лишним.

Рак

Карта дня: Королева Кубков

День чувств, интуиции и душевности. Отлично подходит для общения с близкими, заботы о себе и мягких решений.

Лев

Карта дня: Солнце

Один из самых сильных и счастливых дней. Удача, признание, радость — используй этот день по максимуму.

Дева

Карта дня: Восьмёрка Пентаклей

Работа, концентрация и результат. Всё, во что вложишь усилия сегодня, принесёт плоды. Отличный день для прокачки навыков.

Весы

Карта дня: Двойка Кубков

Гармония в отношениях. Возможны приятные встречи, примирения или начало чего-то романтичного.

Скорпион

Карта дня: Смерть

Не пугайся — это карта трансформации. Что-то уходит, чтобы освободить место новому. Отпускай без сожаления.

Стрелец

Карта дня: Колесо Фортуны

День неожиданных поворотов. Всё может резко измениться — и, скорее всего, в лучшую сторону. Будь гибким.

Козерог

Карта дня: Десятка Пентаклей

Стабильность, семья, деньги. Хороший день для финансовых решений и общения с близкими.

Водолей

Карта дня: Шут

Начало нового этапа. Лёгкость, спонтанность, риск — иногда стоит просто пойти за импульсом.

Рыбы

Карта дня: Луна

Эмоции могут быть запутанными. Не спеши с выводами — сегодня лучше доверять интуиции, но не иллюзиям.