Овны захотят взять всё под контроль, а Тельцов ждут маленькие радости: таро-расклад на пятницу, 20 марта

Раки подарят близким тепло, а Козероги откроются ласке и ответят взаимностью. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 20 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
Карта дня: Император
Сегодня важно взять всё под контроль. День про решения, ответственность и уверенность. Не бойся проявить жёсткость — это пойдёт на пользу.
Телец
Карта дня: Девятка Кубков
Очень тёплая и приятная энергия. Возможны маленькие радости, подарки судьбы или просто ощущение «всё хорошо». Позволь себе насладиться моментом.
Близнецы
Карта дня: Семёрка Мечей
Будь внимательнее — не всё вокруг честно и прозрачно. Лучше перепроверять информацию и не делиться лишним.
Рак
Карта дня: Королева Кубков
День чувств, интуиции и душевности. Отлично подходит для общения с близкими, заботы о себе и мягких решений.
Лев
Карта дня: Солнце
Один из самых сильных и счастливых дней. Удача, признание, радость — используй этот день по максимуму.
Дева
Карта дня: Восьмёрка Пентаклей
Работа, концентрация и результат. Всё, во что вложишь усилия сегодня, принесёт плоды. Отличный день для прокачки навыков.
Весы
Карта дня: Двойка Кубков
Гармония в отношениях. Возможны приятные встречи, примирения или начало чего-то романтичного.
Скорпион
Карта дня: Смерть
Не пугайся — это карта трансформации. Что-то уходит, чтобы освободить место новому. Отпускай без сожаления.
Стрелец
Карта дня: Колесо Фортуны
День неожиданных поворотов. Всё может резко измениться — и, скорее всего, в лучшую сторону. Будь гибким.
Козерог
Карта дня: Десятка Пентаклей
Стабильность, семья, деньги. Хороший день для финансовых решений и общения с близкими.
Водолей
Карта дня: Шут
Начало нового этапа. Лёгкость, спонтанность, риск — иногда стоит просто пойти за импульсом.
Рыбы
Карта дня: Луна
Эмоции могут быть запутанными. Не спеши с выводами — сегодня лучше доверять интуиции, но не иллюзиям.