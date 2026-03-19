Не думай о плохом и не подбирай ничего с земли: приметы на 20 марта

В народном календаре 20 марта — не только день Павла Капельника, но и день весеннего равноденствия. Весна всё больше вступает в свои права. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 20 марта:
- тосковать и грустить — таким будет весь апрель;
- думать о плохом и негативном — мысли воплотятся в жизнь;
- распускать сплетни и наговаривать на людей — вас будут обсуждать до конца года;
- работать с землёй и пересаживать цветы — они быстро погибнут;
- подбирать что-то с земли, особенно девушкам — с вещью можно принять на себя порчу;
- игнорировать окружающих людей, особенно тех, кто просит о помощи — на вас обрушатся беды;
- ругаться, ссориться, конфликтовать — отношения с человеком испортятся надолго;
- обижать детей и кричать на них — ребёнка могут захватить злые силы.
Народные приметы на 20 марта:
- алый закат — к сильному ветру;
- синий горизонт — к теплу;
- снегири поют — к оттепели;
- вечером пасмурно и холодно — к холодам;
- утки чистят перья — к плохой погоде;
- южный ветер и звонкая капель — к жаркому лету;
- журавли прилетели — к ранней весне;
- ласточка вьёт гнездо на солнечной стороне — летом будет много дождей.