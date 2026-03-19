Не думай о плохом и не подбирай ничего с земли: приметы на 20 марта

В народном календаре 20 марта — не только день Павла Капельника, но и день весеннего равноденствия. Весна всё больше вступает в свои права. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 20 марта:

  1. тосковать и грустить — таким будет весь апрель;
  2. думать о плохом и негативном — мысли воплотятся в жизнь;
  3. распускать сплетни и наговаривать на людей — вас будут обсуждать до конца года;
  4. работать с землёй и пересаживать цветы — они быстро погибнут;
  5. подбирать что-то с земли, особенно девушкам — с вещью можно принять на себя порчу;
  6. игнорировать окружающих людей, особенно тех, кто просит о помощи — на вас обрушатся беды;
  7. ругаться, ссориться, конфликтовать — отношения с человеком испортятся надолго;
  8. обижать детей и кричать на них — ребёнка могут захватить злые силы.

Народные приметы на 20 марта:

  1. алый закат — к сильному ветру;
  2. синий горизонт — к теплу;
  3. снегири поют — к оттепели;
  4. вечером пасмурно и холодно — к холодам;
  5. утки чистят перья — к плохой погоде;
  6. южный ветер и звонкая капель — к жаркому лету;
  7. журавли прилетели — к ранней весне;
  8. ласточка вьёт гнездо на солнечной стороне — летом будет много дождей.
