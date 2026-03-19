Тамара Глоба назвала счастливчика, которому в ближайшее время удастся снять жирный куш

В марте представителям знака Весы стоит заняться перестройкой привычного уклада и активнее браться за новые задачи. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Этот месяц можно считать временем перемен и попыткой выстроить для себя новую линию жизни. Период подходит для запуска свежих проектов, рабочих договорённостей и планов, которые могут серьёзно повлиять на будущее.

По прогнозу Глобы, в ближайшее время стоит ждать встреч с теми, кто станет опорой и в делах, и в обычной жизни. Это люди, готовые прийти на помощь, подставить плечо в бытовых вопросах и просто быть рядом.

Астролог советует не забывать о здоровье. В марте могут напомнить о себе проблемы, которые долго оставались в тени, поэтому стоит обратить внимание не только на своё самочувствие, но и на состояние близких.

Во второй половине месяца возможны неприятные открытия — всплывут темы, которые до этого были скрыты. Впрочем, большинство из них получится уладить честно и без лишних недомолвок.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.