Не трать воду напрасно и пей только из своей кружки: приметы на 19 марта

19 марта православная церковь вспоминает 42 мучеников Аморийских, принявших смерть за веру. В народном календаре этот день называют Константиновым. На Руси его всегда обходили на цыпочках: верили, что одно неверное действие может обернуться болезнями, неурожаем или семейными ссорами. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 19 марта:
- пить из чужой кружки, чтобы крупно не поссориться с её хозяином;
- относиться к воде без уважения, лить её попусту — можно навлечь на себя беду;
- ругаться и конфликтовать, особенно у водоёмов — неудачи надолго поселятся в жизни;
- переедать, налегать на жирное и тяжёлое — заработаешь проблемы с желудком;
- подходить к беременным — поверье гласит, что это может навредить будущему ребёнку.
Народные приметы на 19 марта:
- дятел стучит — холода задержатся;
- вороны сбиваются в стаи и громко каркают — к непогоде;
- мороз ударил — весна будет тёплой, а лето — жарким;
- аквариумные рыбки роются в песке на дне — жди ясного дня;
- красный восход солнца — к сильному ветру.