Не трать воду напрасно и пей только из своей кружки: приметы на 19 марта

19 марта православная церковь вспоминает 42 мучеников Аморийских, принявших смерть за веру. В народном календаре этот день называют Константиновым. На Руси его всегда обходили на цыпочках: верили, что одно неверное действие может обернуться болезнями, неурожаем или семейными ссорами. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.

Что нельзя делать 19 марта:

  1. пить из чужой кружки, чтобы крупно не поссориться с её хозяином;
  2. относиться к воде без уважения, лить её попусту — можно навлечь на себя беду;
  3. ругаться и конфликтовать, особенно у водоёмов — неудачи надолго поселятся в жизни;
  4. переедать, налегать на жирное и тяжёлое — заработаешь проблемы с желудком;
  5. подходить к беременным — поверье гласит, что это может навредить будущему ребёнку.

Народные приметы на 19 марта:

  1. дятел стучит — холода задержатся;
  2. вороны сбиваются в стаи и громко каркают — к непогоде;
  3. мороз ударил — весна будет тёплой, а лето — жарким;
  4. аквариумные рыбки роются в песке на дне — жди ясного дня;
  5. красный восход солнца — к сильному ветру.
