11:37

Не зови гостей на ужин и помни про отдых во время работы: приметы на 18 марта

  1. Зодиак
Автор:

18 марта отмечают день Конона Огородника. В народе считалось, что с этой даты можно начинать работы в поле. А ещё верили: приснившееся в эту ночь обязательно станет явью где-то через три недели. Вспоминаем приметы и запреты праздника, о которых важно помнить.

Что нельзя делать 18 марта:

  1. заниматься деревянными изделиями, брать в руки грабли и вилы — год будет неурожайным, а в дом придут неприятности;
  2. делать крупные покупки — вещи быстро сломаются или окажутся некачественными;
  3. работать на износ — это ослабит организм и сделает его уязвимым для дурного глаза;
  4. звать гостей на ужин — лучше ограничиться семейным кругом;
  5. разбивать яйца ножом — к серьёзным ссорам между супругами.

Народные приметы на 18 марта:

  1. дождь пошёл — лето затянется;
  2. снег выпал — к богатому урожаю;
  3. сильный ветер — к похолоданию;
  4. ясно и тепло — лето будет жарким.
2 568
Хобби приметы