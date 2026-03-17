Не зови гостей на ужин и помни про отдых во время работы: приметы на 18 марта

18 марта отмечают день Конона Огородника. В народе считалось, что с этой даты можно начинать работы в поле. А ещё верили: приснившееся в эту ночь обязательно станет явью где-то через три недели. Вспоминаем приметы и запреты праздника, о которых важно помнить.
Что нельзя делать 18 марта:
- заниматься деревянными изделиями, брать в руки грабли и вилы — год будет неурожайным, а в дом придут неприятности;
- делать крупные покупки — вещи быстро сломаются или окажутся некачественными;
- работать на износ — это ослабит организм и сделает его уязвимым для дурного глаза;
- звать гостей на ужин — лучше ограничиться семейным кругом;
- разбивать яйца ножом — к серьёзным ссорам между супругами.
Народные приметы на 18 марта:
- дождь пошёл — лето затянется;
- снег выпал — к богатому урожаю;
- сильный ветер — к похолоданию;
- ясно и тепло — лето будет жарким.