Не отправляйся в дальний путь и обрати внимание на птиц: приметы на 17 марта

17 марта — день Герасима-грачёвника. Название появилось не случайно: именно к этому времени на Руси ждали возвращения птиц с юга. С их прилётом, по народным поверьям, весна окончательно вступала в свои права. Рассказываем о приметах и запретах этой даты.
Что нельзя делать 17 марта:
- давать обещания, которые не сможете выполнить, иначе начнутся проблемы со здоровьем;
- отправляться в поездку — дорога разочарует и не принесёт радости.
- громко разговаривать или смеяться — по поверьям, так можно привлечь нечистую силу.
- вступать в разговоры с незнакомцами — легко подхватить сглаз, после которого удача отвернётся.
Народные приметы на 17 марта:
- если грачи уже прилетели — снег сойдёт к апрелю;
- солнечно и ясно — жди богатого урожая ягод;
- птицы сильно кричат — скоро начнётся дождь;
- нахохленные грачи сидят в гнёздах — весна будет холодной и затянется.