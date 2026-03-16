Не отправляйся в дальний путь и обрати внимание на птиц: приметы на 17 марта

17 марта — день Герасима-грачёвника. Название появилось не случайно: именно к этому времени на Руси ждали возвращения птиц с юга. С их прилётом, по народным поверьям, весна окончательно вступала в свои права. Рассказываем о приметах и запретах этой даты.

Что нельзя делать 17 марта:

  1. давать обещания, которые не сможете выполнить, иначе начнутся проблемы со здоровьем;
  2. отправляться в поездку — дорога разочарует и не принесёт радости.
  3. громко разговаривать или смеяться — по поверьям, так можно привлечь нечистую силу.
  4. вступать в разговоры с незнакомцами — легко подхватить сглаз, после которого удача отвернётся.

Народные приметы на 17 марта:

  1. если грачи уже прилетели — снег сойдёт к апрелю;
  2. солнечно и ясно — жди богатого урожая ягод;
  3. птицы сильно кричат — скоро начнётся дождь;
  4. нахохленные грачи сидят в гнёздах — весна будет холодной и затянется.
