11:02

Не гуляй после заката и прояви невиданную щедрость: приметы на 16 марта

  1. Зодиак
Автор:

16 марта в народном календаре — Евтропиев день. На Руси в эту пору совершали обряды, обращённые к Солнцу: просили светило поскорее растопить снег на полях и уберечь будущий урожай. Рассказываем о приметах и запретах этой даты.

Что нельзя делать 16 марта:

  1. выходить из дома после заката;
  2. давать в долг деньги, хлеб и соль — это к убыткам;
  3. выносить мусор после полудня — вместе с ним можно вынести из дома счастье и семейное благополучие; 
  4. ругаться, спорить и ссориться — можно спугнуть удачу;
  5. сквернословить и хвастаться успехами;
  6. скупиться.  

Народные приметы на 16 марта:

  1. день тёплый и солнечный — весна будет ранней, а год урожайным;
  2. если звенит капель и быстро тает снег, лето выдастся тёплым и плодородным;
  3. птицы поют громко — впереди хорошая погода и удача в делах;
  4. если на небе видны длинные полосы, жди сильного ветра.
11 970
Хобби приметы