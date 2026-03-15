Не гуляй после заката и прояви невиданную щедрость: приметы на 16 марта

16 марта в народном календаре — Евтропиев день. На Руси в эту пору совершали обряды, обращённые к Солнцу: просили светило поскорее растопить снег на полях и уберечь будущий урожай. Рассказываем о приметах и запретах этой даты.
Что нельзя делать 16 марта:
- выходить из дома после заката;
- давать в долг деньги, хлеб и соль — это к убыткам;
- выносить мусор после полудня — вместе с ним можно вынести из дома счастье и семейное благополучие;
- ругаться, спорить и ссориться — можно спугнуть удачу;
- сквернословить и хвастаться успехами;
- скупиться.
Народные приметы на 16 марта:
- день тёплый и солнечный — весна будет ранней, а год урожайным;
- если звенит капель и быстро тает снег, лето выдастся тёплым и плодородным;
- птицы поют громко — впереди хорошая погода и удача в делах;
- если на небе видны длинные полосы, жди сильного ветра.