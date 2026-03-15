Девы погрузятся в одиночество, а Львов ждёт день тишины: таро-расклад на воскресенье, 15 марта

Девы окунутся в долгожданное уединение, а Львы отдохнут от разбирательств и насладятся тишиной с партнёром. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 15 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Королева Жезлов): обещает день, когда ваша уверенность и обаяние будут притягивать взгляды. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): говорит о том, что даже в выходные вас посетит гениальная рабочая идея. Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует прояснение. Вы наконец поймёте, откуда взялась усталость.

Телец

Любовь (Рыцарь Кубков): сулит романтический сюрприз или неожиданное признание в чувствах. Профессиональная сфера (Туз Мечей): указывает на чёткое понимание, как решить старую рабочую проблему. Здоровье (Иерофант): рекомендует прислушаться к советам старших по уходу за собой.

Близнецы

Любовь (Башня перевёрнутая): предрекает избегание конфликта. Вы вовремя оставите язык за зубами. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): говорит о новом увлечении, которое может стать источником дохода. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Рак

Любовь (Император): обещает день, когда партнёр возьмёт на себя все заботы и сложные решения. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): символизирует освобождение от страха перед будущим проектом. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): предупреждает о риске переедания за воскресным обедом.

Лев

Любовь (Тройка Кубков перевёрнутая): советует не ждать от партнёра бурных эмоций. Сегодня будет день тишины. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): сулит уютные домашние хлопоты, которые отвлекут от работы. Здоровье (Маг): говорит о способности быстро восстановить силы после тяжёлой недели.

Дева

Любовь (Отшельник): обещает желанное одиночество и время для себя. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на завершение внутреннего спора о карьере. Здоровье (Звезда): хорошее самочувствие.

Весы

Любовь (Паж Мечей): предрекает лёгкую ссору на пустом месте. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): говорит о том, что важное предложение о работе может пройти мимо вашего внимания. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Скорпион

Любовь (Влюблённые): предрекает выбор — провести день с партнёром или заняться своими делами. Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): предупреждает о том, что планы на карьеру сегодня могут разрушиться. Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о накопившейся усталости.

Стрелец

Любовь (Колесо Фортуны): сулит случайную встречу с тем, кто давно не давал о себе знать. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на творческий подход к рабочим делам. Здоровье (Тройка Пентаклей): отличное самочувствие.

Козерог

Любовь (Императрица): обещает тёплый, уютный день, полный заботы и нежности. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): символизирует умение балансировать между отдыхом и мыслями о работе. Здоровье (Смерть перевёрнутая): означает затянувшееся восстановление — дайте себе время.

Водолей

Любовь (Король Кубков): обещает понимание и эмоциональную поддержку от партнёра. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): предупреждает о желании отложить важные мысли о работе на потом. Здоровье (Четвёрка Жезлов): сулит гармонию в теле и отличное настроение.

Рыбы