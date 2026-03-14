Не пришивай пуговицы и не выходи на улицу: приметы на 15 марта

15 марта в народном календаре — день Федота-ветроноса. На Руси верили, что в этот день закипают подземные ключи, и ждали оттепели. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 15 марта:

  1. выходить на улицу — духи ветра могут унести человека;
  2. совершать крупные покупки и приобретать новую одежду;
  3. зашивать старые вещи — к потере здоровья и благополучия;
  4. пришивать пуговицы — так можно «пришить» к себе чужие проблемы;
  5. беременным не нужно обнимать чужих детей – это может сделать их ребёнка беспокойным.

Народные приметы на 15 марта:

  1. тёплый ветер — к тёплому лету;
  2. холодный ветер — к прохладному лету;
  3. дождь — к дождливому лету;
  4. пошёл снег — к затяжной весне;
  5. ясное и солнечное небо — к ранней и тёплой весне.
