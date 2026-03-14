Не пришивай пуговицы и не выходи на улицу: приметы на 15 марта

15 марта в народном календаре — день Федота-ветроноса. На Руси верили, что в этот день закипают подземные ключи, и ждали оттепели. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 15 марта:
- выходить на улицу — духи ветра могут унести человека;
- совершать крупные покупки и приобретать новую одежду;
- зашивать старые вещи — к потере здоровья и благополучия;
- пришивать пуговицы — так можно «пришить» к себе чужие проблемы;
- беременным не нужно обнимать чужих детей – это может сделать их ребёнка беспокойным.
Народные приметы на 15 марта:
- тёплый ветер — к тёплому лету;
- холодный ветер — к прохладному лету;
- дождь — к дождливому лету;
- пошёл снег — к затяжной весне;
- ясное и солнечное небо — к ранней и тёплой весне.