Весы решатся на важный шаг, а Львам потребуется терпение: таро-расклад на субботу, 14 марта

Весы решатся на важный шаг, а Львам потребуются терпение и внутренняя выдержка. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 14 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен — Колесница

День потребует решительности. Если давно собирались сделать важный шаг — сейчас самое время. Карта говорит о движении вперёд и победе, но только если вы возьмёте ситуацию под контроль.

Телец — Императрица

Очень гармоничная энергия дня. Возможны приятные новости, связанные с домом, деньгами или близкими людьми. Хороший момент для заботы о себе и создания уюта.

Близнецы — Паж мечей

Будьте внимательны к информации. Сегодня могут появиться новости, слухи или неожиданные разговоры. Не спешите с выводами — лучше наблюдать и анализировать.

Рак — Десятка кубков

День радости и эмоционального тепла. Возможны приятные встречи, семейные моменты или разговоры, которые наполнят сердце спокойствием. Хорошо провести время с близкими.

Лев — Сила

Сегодня вам пригодятся терпение и внутренняя выдержка. Не нужно давить на людей — мягкость и уверенность помогут добиться гораздо большего.

Дева — Восьмёрка пентаклей

День работы и продуктивности. Вы можете сделать важный шаг в профессиональной сфере или успешно справиться со сложной задачей. Главное — не отвлекаться.

Весы — Шестёрка кубков

Возможны воспоминания, встречи с людьми из прошлого или ностальгические мысли. День подходит для общения с теми, кто вам по-настоящему дорог.

Скорпион — Луна

Интуиция сегодня особенно сильна. Но карта предупреждает: не всё так очевидно, как кажется. Старайтесь не принимать решений на эмоциях.

Стрелец — Туз жезлов

День вдохновения и новых идей. Может появиться шанс начать что-то интересное: проект, разговор или даже новую историю в жизни.

Козерог — Император

Сегодня вы можете взять на себя роль лидера. Люди будут прислушиваться к вашим решениям. Хороший день для планирования и наведения порядка в делах.

Водолей — Звезда

Карта надежды и вдохновения. Даже если недавно были трудности, сегодня появится ощущение, что всё начинает складываться лучше.

Рыбы — Верховная жрица

День тихих озарений. Возможно, вы почувствуете ответы на вопросы, которые давно вас волновали. Прислушивайтесь к своей интуиции.