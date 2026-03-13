Не стриги волосы и не строй планы на будущее: приметы на 14 марта

14 марта в народном календаре — день Авдотьи Весновки. Он считался предвестником весны и пробуждения природы. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 14 марта:
- строить планы на будущее — задуманное не исполнится;
- делать крупные покупки — приобретённое быстро выйдет из строя;
- после захода солнца выходить из дома — это принесёт неприятности;
- стричь волосы — вместе с ними можно «отрезать» любовь;
- отказывать в помощи нуждающимся — судьба может отвернуться от вас.
Народные приметы на 14 марта:
- солнечный день — к тёплому лету;
- пошёл снег — будет много грибов;
- метель — к затяжной весне и неурожайному лету;
- сильный ветер — к неурожаю;
- птицы прилетели — к скорому потеплению.