Не стриги волосы и не строй планы на будущее: приметы на 14 марта

14 марта в народном календаре — день Авдотьи Весновки. Он считался предвестником весны и пробуждения природы. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 14 марта:

  1. строить планы на будущее — задуманное не исполнится;
  2. делать крупные покупки — приобретённое быстро выйдет из строя;
  3. после захода солнца выходить из дома — это принесёт неприятности;
  4. стричь волосы — вместе с ними можно «отрезать» любовь;
  5. отказывать в помощи нуждающимся — судьба может отвернуться от вас.

Народные приметы на 14 марта:

  1. солнечный день — к тёплому лету;
  2. пошёл снег — будет много грибов;
  3. метель — к затяжной весне и неурожайному лету;
  4. сильный ветер — к неурожаю;
  5. птицы прилетели — к скорому потеплению.
