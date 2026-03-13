Весы порадуются подарку, а Скорпионов ждут судьбоносные перемены: таро-расклад на пятницу, 13 марта
Весы получат приятный подарок от партнёра, а Скорпионам стоит принять неизбежные перемены в личной жизни. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 13 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Колесница): обещает стремительное развитие романа. Отношения выйдут на новый виток.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): сулит крупную прибыль или очень выгодное предложение.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Телец

  1. Любовь (Императрица перевёрнутая): предупреждает о недостатке внимания к партнёру.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): говорит о надуманных ограничениях. Вы можете больше, чем думаете.
  3. Здоровье (Жрица): советует довериться интуиции в вопросах самочувствия.

Близнецы

  1. Любовь (Рыцарь Кубков): сулит романтическое приключение или красивое признание в чувствах.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на временные трудности, которые быстро разрешатся.
  3. Здоровье (Луна): напоминает о важности полноценного сна.

Рак

  1. Любовь (Верховная Жрица): символизирует тайну в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает лидерство и признание ваших идей начальством.
  3. Здоровье (Умеренность): рекомендует не смешивать несовместимые продукты.

Лев

  1. Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): говорит о временном разладе в паре. Лучше провести вечер порознь.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): указывает на желание удержать всё в своих руках, но лучше делегировать задачи.
  3. Здоровье (Башня): предупреждает о риске травм.

Дева

  1. Любовь (Король Мечей): обещает честный и прямой разговор, который расставит всё по местам.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): сулит дружескую атмосферу в коллективе и приятное общение.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Весы

  1. Любовь (Паж Пентаклей): символизирует практичный подарок или знак внимания от партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): говорит о рабочих тревогах, которые на самом деле беспочвенны.
  3. Здоровье (Звезда): обещает спокойный день и гармонию тела.

Скорпион

  1. Любовь (Смерть): символизирует неизбежные перемены. Отпустите то, что уходит.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): предупреждает о задержках в признании ваших заслуг.
  3. Здоровье (Маг): говорит о полном контроле над самочувствием.

Стрелец

  1. Любовь (Шут перевёрнутая): советует не совершать необдуманных поступков ради сиюминутной страсти.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на необходимость подождать результатов своих трудов.
  3. Здоровье (Колесо Фортуны): обещает приятные изменения в самочувствии.

Козерог

  1. Любовь (Император): говорит, что партнёр будет дарить вам стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): говорит о желании всё бросить, но лучше выдохнуть и успокоиться.
  3. Здоровье (Девятка Кубков): сулит гастрономические удовольствия без последствий для фигуры. 

Водолей

  1. Любовь (Рыцарь Жезлов): обещает страстный день, полный сюрпризов и спонтанности.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): символизирует стабильность и поддержку коллектива.
  3. Здоровье (Тройка Мечей): предупреждает о риске головной боли от переутомления.

Рыбы

  1. Любовь (Королева Кубков): дарит глубокое понимание и эмоциональную близость с партнёром.
  2. Профессиональная сфера (Отшельник): советует уединиться для важных размышлений о карьере.
  3. Здоровье (Пятёрка Жезлов): говорит о мелких недомоганиях, которые быстро пройдут.
