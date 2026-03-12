Не заливай огонь водой и говори потише возле печи: приметы на 13 марта

Василий Капельник пришёл — значит, настоящая весна не за горами. Так на Руси говорили про 13 марта. В этот день провожали холода и присматривались к погоде. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно не забывать.
Что нельзя делать 13 марта:
- браться за важные дела, особенно если они связаны с деньгами;
- заливать огонь водой и плевать в костёр;
- громко говорить рядом с печью;
- давать обещания возле огня — сдержать их не удастся;
- заниматься рукоделием, если оно связано с нитками.
Народные приметы на 13 марта:
- дождь сулит тёплое, но сырое лето;
- если снег уже сошёл — весна будет ранней;
- солнечная погода и южный ветер обещают хороший урожай;
- длинные сосульки предвещают затяжную весну;
- прилетели жаворонки и грачи — значит, настоящая весна уже пришла.