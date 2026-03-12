Водолеи столкнутся с неискренностью, а Тельцам предстоит сделать нелёгкий выбор: таро-расклад на четверг, 12 марта
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Водолеи столкнутся с манипуляциями и неискренностью партнёра, а Тельцам выпадет возможность выбирать из двух перспективных вариантов по работе. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 12 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Паж Жезлов): сулит неожиданное приглашение на свидание или приятное известие от того, кто давно нравится.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Мечей перевёрнутая): говорит о том, что чёрная полоса в делах наконец-то заканчивается.
  3. Здоровье (Шестёрка Кубков): напоминает о нежизнеспособности старых привычек. Сегодня стоит вернуться к правильному режиму.

Телец

  1. Любовь (Король Пентаклей): обещает стабильность и надёжность. Партнёр станет вашей крепостью.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Мечей): указывает на необходимость сделать непростой выбор между двумя перспективными вариантами.
  3. Здоровье (Жрица): советует прислушаться к организму. Он сам подскажет, что ему нужно.

Близнецы

  1. Любовь (Тройка Жезлов): предвещает выход отношений на новый уровень.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): рекомендует устроить паузу и не решать важные вопросы сегодня.
  3. Здоровье (Семёрка Кубков): предупреждает о соблазнах. Не злоупотребляйте сладким.

Рак

  1. Любовь (Иерофант перевёрнутая): говорит о том, что чужие советы в отношениях сегодня только навредят.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): символизирует желание сменить работу или уйти с головой в новое дело.
  3. Здоровье (Император): отличное самочувствие.

Лев

  1. Любовь (Пятёрка Пентаклей): указывает на чувство покинутости, которое на самом деле надумано.
  2. Профессиональная сфера (Колесница): сулит стремительный рывок в делах и успех в командировках.
  3. Здоровье (Влюблённые): говорит о внутреннем балансе и гармонии.

Дева

  1. Любовь (Отшельник): предрекает день, когда хочется побыть одному.
  2. Профессиональная сфера (Туз Мечей): дарит ясность —  вы наконец поймёте, как решить сложную задачу.
  3. Здоровье (Колесо Фортуны): говорит о неожиданном улучшении самочувствия.

Весы

  1. Любовь (Рыцарь Пентаклей): обещает медленное, но верное развитие отношений.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): указывает на конкуренцию, которая подстегнёт работать лучше.
  3. Здоровье (Солнце перевёрнутая): предупреждает о неясном будущем в вопросах самочувствия.

Скорпион

  1. Любовь (Справедливость перевёрнутая): говорит о нечестности партнёра. Возможно, вам что-то недоговаривают.
  2. Профессиональная сфера (Королева Мечей): символизирует холодный расчёт и жёсткие переговоры.
  3. Здоровье (Умеренность): советует соблюдать баланс в питании.

Стрелец

  1. Любовь (Башня): сулит неожиданный конфликт и ссору.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Кубков): обещает исполнение рабочего желания — например, одобрение проекта.
  3. Здоровье (Тройка Пентаклей): хорошее самочувствие.

Козерог

  1. Любовь (Звезда перевёрнутая): предупреждает о временном разочаровании во второй половинке.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): символизирует признание и успех в работе.
  3. Здоровье (Смерть): обещает избавление от затяжной болезни.

Водолей

  1. Любовь (Маг перевёрнутая): указывает на чью-то неискренность или попытку манипуляции.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): сулит быстрые новости и стремительное решение вопросов.
  3. Здоровье (Двойка Кубков): обещает гармонию и душевное равновесие.

Рыбы

  1. Любовь (Король Кубков): говорит о зрелых и спокойных отношениях, где вас понимают без слов.
  2. Профессиональная сфера (Луна): предупреждает о скрытых подводных камнях в проектах, проявите внимательность.
  3. Здоровье (Пятёрка Кубков): символизирует сожаление о вчерашнем переедании.
