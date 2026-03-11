Тамара Глоба рассказала, кто в марте окунётся в жаркие споры и выйдет победителем

В марте представителей знака Рыбы ждёт насыщенный и активный период, в котором на первый план выйдут личные дела, семья и интеллектуальные проекты. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Важную роль в ближайшее время сыграют противники Рыб. Из этого противостояния представители знака смогут выйти победителями. Значимыми окажутся и отношения с близкими людьми, от которых во многом будет зависеть общий эмоциональный фон месяца. Больше времени и внимания понадобится детям.

Удача, по словам Глобы, будет сопровождать Рыб в интеллектуальной сфере. Это подходящее время для учёбы, преподавания, освоения новых знаний и работы над проектами, где особенно важны идеи, внимание и способность быстро разбираться в сложных вопросах.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.