Не скандаль и не маши уходящим людям: приметы на 12 марта

В народном календаре 12 марта — день Прокопа Перезимнего. Предки считали, что уже сегодня заканчивается зима. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 12 марта:
- громко кричать, ругаться и скандалить — шум отпугнёт от вас удачу и деньги;
- ссориться — помириться с человеком долго не удастся, а отношения сильно испортятся;
- пить воду из вёдер, кастрюль или чайника — вы подхватите болезнь;
- махать уходящим людям — этим можно притянуть к себе трагедию;
- звать в гости людей — они могут стать причиной бед, скандалов и ссор;
- отправляться в дальнюю дорогу — в пути с вами случатся неожиданные неприятности и неудачи;
- смотреть в окно после захода солнца — к вам в дом придёт нечисть.
Народные приметы на 12 марта:
- капель — к тёплому лету;
- почки на вербе набухают — к богатому урожаю;
- воробьи гнездятся под крышей — скорому потеплению;
- подснежники распустились — нужно начинать работы в саду или огороде;
- активная капель — к размытым дорогам.