Не скандаль и не маши уходящим людям: приметы на 12 марта

В народном календаре 12 марта — день Прокопа Перезимнего. Предки считали, что уже сегодня заканчивается зима. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 12 марта:

  1. громко кричать, ругаться и скандалить — шум отпугнёт от вас удачу и деньги;
  2. ссориться — помириться с человеком долго не удастся, а отношения сильно испортятся;
  3. пить воду из вёдер, кастрюль или чайника — вы подхватите болезнь;
  4. махать уходящим людям — этим можно притянуть к себе трагедию;
  5. звать в гости людей — они могут стать причиной бед, скандалов и ссор;
  6. отправляться в дальнюю дорогу — в пути с вами случатся неожиданные неприятности и неудачи;
  7. смотреть в окно после захода солнца — к вам в дом придёт нечисть.

Народные приметы на 12 марта:

  1. капель — к тёплому лету;
  2. почки на вербе набухают — к богатому урожаю;
  3. воробьи гнездятся под крышей — скорому потеплению;
  4. подснежники распустились — нужно начинать работы в саду или огороде;
  5. активная капель — к размытым дорогам.

