Знай меру за столом и не ломай ветви вербы: приметы на 11 марта

11 марта в народной традиции связывали с днём Порфирия Позднего, или Поздняка. Название возникло из-за мартовской погоды: весна уже чувствовалась, но тепло в это время оставалось обманчивым. В церковном календаре на эту дату приходится память святителя Порфирия, архиепископа Газского. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.

Что нельзя делать 11 марта:

  1. стричь волосы — считалось, что после этого они начнут хуже расти и выпадать;
  2. заниматься рукоделием — по поверьям, так можно навлечь на себя беды и несчастья;
  3. оставлять на столе грязную посуду — верили, что это рассердит домового, и он начнёт пакостить;
  4. давать в долг — есть поверье, что потом ещё три года самому придётся занимать деньги;
  5. переедать — это сулило проблемы со здоровьем;
  6. ссориться, ругаться и вступать в конфликты — считалось, что после этого отношения надолго испортятся;
  7. шумно веселиться, громко петь и танцевать — по приметам, так можно привлечь нечистую силу;
  8. хвастаться украшениями — верили, что это может притянуть зло и несчастья;
  9. сажать вербу и ломать её ветки — такие действия связывали с большим горем;
  10. бросать мусор в реку, плевать в воду и сквернословить рядом — это считалось плохим знаком и сулило болезни.

Народные приметы на 11 марта:

  1. метель — к скорому таянию снега;
  2. весь снег уже сошёл — впереди ещё морозы;
  3. воробьи сбиваются в стаи — установится ясная погода;
  4. голуби прячутся под крышей — к похолоданию;
  5. ночью небо ясное — лето будет жарким;
  6. птицы возвращаются с юга — жди хорошего урожая пшеницы;
  7. вороны кружат в небе — к потеплению.
