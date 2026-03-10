Знай меру за столом и не ломай ветви вербы: приметы на 11 марта

11 марта в народной традиции связывали с днём Порфирия Позднего, или Поздняка. Название возникло из-за мартовской погоды: весна уже чувствовалась, но тепло в это время оставалось обманчивым. В церковном календаре на эту дату приходится память святителя Порфирия, архиепископа Газского. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 11 марта:
- стричь волосы — считалось, что после этого они начнут хуже расти и выпадать;
- заниматься рукоделием — по поверьям, так можно навлечь на себя беды и несчастья;
- оставлять на столе грязную посуду — верили, что это рассердит домового, и он начнёт пакостить;
- давать в долг — есть поверье, что потом ещё три года самому придётся занимать деньги;
- переедать — это сулило проблемы со здоровьем;
- ссориться, ругаться и вступать в конфликты — считалось, что после этого отношения надолго испортятся;
- шумно веселиться, громко петь и танцевать — по приметам, так можно привлечь нечистую силу;
- хвастаться украшениями — верили, что это может притянуть зло и несчастья;
- сажать вербу и ломать её ветки — такие действия связывали с большим горем;
- бросать мусор в реку, плевать в воду и сквернословить рядом — это считалось плохим знаком и сулило болезни.
Народные приметы на 11 марта:
- метель — к скорому таянию снега;
- весь снег уже сошёл — впереди ещё морозы;
- воробьи сбиваются в стаи — установится ясная погода;
- голуби прячутся под крышей — к похолоданию;
- ночью небо ясное — лето будет жарким;
- птицы возвращаются с юга — жди хорошего урожая пшеницы;
- вороны кружат в небе — к потеплению.