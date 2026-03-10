Близнецов ждут сюрпризы, а Водолеев — разочарование: таро-расклад на вторник, 10 марта - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Близнецов ждут сюрпризы, а Водолеев — разочарование: таро-расклад на вторник, 10 марта
11:50
11:50

Близнецов ждут сюрпризы, а Водолеев — разочарование: таро-расклад на вторник, 10 марта

Близнецов ждут сюрпризы, а Водолеев — разочарование: таро-расклад на вторник, 10 марта - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Близнецы порадуются неожиданным сюрпризам от второй половинки, а Водолеи разочаруются в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 10 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Башня): обещает неожиданный поворот там, где всё казалось стабильным.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): указывает на денежный подарок или премию, о которой вы не просили.
  3. Здоровье (Колесница перевёрнутая): говорит о риске потянуть спину.

Телец

  1. Любовь (Иерофант): символизирует разговор о совместном будущем, который вы давно откладывали.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): предрекает мелкую стычку с коллегой.
  3. Здоровье (Луна): обещает странные и тревожные сны.

Близнецы

  1. Любовь (Рыцарь Жезлов): указывает, что партнёр устроит для вас сегодня массу сюрпризов: от красивого свидания — до спонтанного приглашения в путешествие.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): говорит о желании придержать эксклюзивную информацию при себе.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Рак

  1. Любовь (Двойка Кубков): намекает на тёплую встречу с тем, кто давно нравится.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): обещает внезапное решение проблемы, которая казалась неразрешимой.
  3. Здоровье (Звезда): говорит о спокойном психоэмоциональном состоянии.

Лев

  1. Любовь (Король Кубков): символизирует день, когда партнёр будет особенно чутким и внимательным.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): указывает на утреннюю тревогу перед важной встречей.
  3. Здоровье (Умеренность): предрекает необходимость сделать паузу между чашками кофе или энергетиками.

Дева

  1. Любовь (Отшельник перевёрнутая): обещает выход из зоны комфорта. Возможно, вы первыми сделаете шаг навстречу после ссоры.
  2. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): говорит о вашей инициативе, которую заметит начальство.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Весы

  1. Любовь (Шут): указывает на лёгкое и беззаботное общение — никаких обязательств, только флирт.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает удачную командную работу.
  3. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): обещает быстрый приход в форму после выходных.

Скорпион

  1. Любовь (Смерть перевёрнутая): говорит о вашем нежелании отпускать прошлое.
  2. Профессиональная сфера (Маг): символизирует вашу способность убеждать кого угодно в чём угодно.
  3. Здоровье (Пятёрка Кубков): указывает на лёгкую грусть и тоску, которые, впрочем, к вечеру пройдут.

Стрелец

  1. Любовь (Колесо Фортуны): предрекает случайную встречу, которая перерастёт во что-то большее.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): обещает признание ваших заслуг. Возможно, это будет похвала руководства.
  3. Здоровье (Тройка Кубков): говорит о хорошем настроении и желании разделить его с другими.

Козерог

  1. Любовь (Императрица): сулит день, когда вы будете окружать заботой близких.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на необходимость подождать результатов от важных проектов.
  3. Здоровье (Двойка Пентаклей): символизирует умение балансировать между работой и отдыхом.

Водолей

  1. Любовь (Звезда перевёрнутая): обещает лёгкое разочарование в отношениях, которое быстро забудется.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): говорит о накопившейся усталости. Вам пора делегировать часть ответственности.
  3.  Здоровье (Четвёрка Жезлов): хорошее самочувствие.

Рыбы

  1. Любовь (Королева Кубков): указывает на глубокую эмоциональную связь с партнёром.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): предрекает лидерство и успех в любых начинаниях.
  3. Здоровье (Туз Мечей): обещает ясность ума и чёткость мыслей.
