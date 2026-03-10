Близнецов ждут сюрпризы, а Водолеев — разочарование: таро-расклад на вторник, 10 марта

Близнецы порадуются неожиданным сюрпризам от второй половинки, а Водолеи разочаруются в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 10 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Башня): обещает неожиданный поворот там, где всё казалось стабильным. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): указывает на денежный подарок или премию, о которой вы не просили. Здоровье (Колесница перевёрнутая): говорит о риске потянуть спину.

Телец

Любовь (Иерофант): символизирует разговор о совместном будущем, который вы давно откладывали. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): предрекает мелкую стычку с коллегой. Здоровье (Луна): обещает странные и тревожные сны.

Близнецы

Любовь (Рыцарь Жезлов): указывает, что партнёр устроит для вас сегодня массу сюрпризов: от красивого свидания — до спонтанного приглашения в путешествие. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): говорит о желании придержать эксклюзивную информацию при себе. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Рак

Любовь (Двойка Кубков): намекает на тёплую встречу с тем, кто давно нравится. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): обещает внезапное решение проблемы, которая казалась неразрешимой. Здоровье (Звезда): говорит о спокойном психоэмоциональном состоянии.

Лев

Любовь (Король Кубков): символизирует день, когда партнёр будет особенно чутким и внимательным. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): указывает на утреннюю тревогу перед важной встречей. Здоровье (Умеренность): предрекает необходимость сделать паузу между чашками кофе или энергетиками.

Дева

Любовь (Отшельник перевёрнутая): обещает выход из зоны комфорта. Возможно, вы первыми сделаете шаг навстречу после ссоры. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): говорит о вашей инициативе, которую заметит начальство. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Весы

Любовь (Шут): указывает на лёгкое и беззаботное общение — никаких обязательств, только флирт. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает удачную командную работу. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): обещает быстрый приход в форму после выходных.

Скорпион

Любовь (Смерть перевёрнутая): говорит о вашем нежелании отпускать прошлое. Профессиональная сфера (Маг): символизирует вашу способность убеждать кого угодно в чём угодно. Здоровье (Пятёрка Кубков): указывает на лёгкую грусть и тоску, которые, впрочем, к вечеру пройдут.

Стрелец

Любовь (Колесо Фортуны): предрекает случайную встречу, которая перерастёт во что-то большее. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): обещает признание ваших заслуг. Возможно, это будет похвала руководства. Здоровье (Тройка Кубков): говорит о хорошем настроении и желании разделить его с другими.

Козерог

Любовь (Императрица): сулит день, когда вы будете окружать заботой близких. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на необходимость подождать результатов от важных проектов. Здоровье (Двойка Пентаклей): символизирует умение балансировать между работой и отдыхом.

Водолей

Любовь (Звезда перевёрнутая): обещает лёгкое разочарование в отношениях, которое быстро забудется. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): говорит о накопившейся усталости. Вам пора делегировать часть ответственности. Здоровье (Четвёрка Жезлов): хорошее самочувствие.

Рыбы