Не пугай икающего и радуйся приятной погоде: приметы на 10 марта

10 марта в народном календаре отмечали день Тараса Бессонного, который также называли Тарасом-кумошником. Православная церковь в эту дату вспоминает святителя Тарасия — патриарха Константинопольского, жившего в VIII веке. Рассказываем, с какими приметами и запретами связано народное торжество.

Что нельзя делать 10 марта:

  1. спать днём — к лихорадке;
  2. выходить на лёд реки или озера — кости ломить будет;
  3. стричься и ходить к парикмахеру — век укоротишь;
  4. давать вещи взаймы — судьбу и здоровье отдашь;
  5. выбрасывать старые вещи — счастье из дома вынесешь;
  6. пугать икающего человека — икота на всю жизнь останется;
  7. заниматься рукоделием — здоровья лишишься;
  8. впускать незнакомцев в дом — нечистую силу пригласишь.

Народные приметы на 10 марта:

голуби воркуют — погода наладится;

снег пошёл — перед Пасхой похолодает;

ясно и тепло — лето жарким будет;

облака плывут неспешно — к теплу;

вороны галдят — к дождливому лету;

грачи гнёзда вьют — весна не за горами;

дятел стучит — весна запаздывает;

белый заяц попался — морозы затянутся;

домашние животные чихают в непогоду — скоро на улице станет приятнее;

птицы купаются в снегу или лужах — к теплу.

