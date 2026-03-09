Не пугай икающего и радуйся приятной погоде: приметы на 10 марта

10 марта в народном календаре отмечали день Тараса Бессонного, который также называли Тарасом-кумошником. Православная церковь в эту дату вспоминает святителя Тарасия — патриарха Константинопольского, жившего в VIII веке. Рассказываем, с какими приметами и запретами связано народное торжество.
Что нельзя делать 10 марта:
- спать днём — к лихорадке;
- выходить на лёд реки или озера — кости ломить будет;
- стричься и ходить к парикмахеру — век укоротишь;
- давать вещи взаймы — судьбу и здоровье отдашь;
- выбрасывать старые вещи — счастье из дома вынесешь;
- пугать икающего человека — икота на всю жизнь останется;
- заниматься рукоделием — здоровья лишишься;
- впускать незнакомцев в дом — нечистую силу пригласишь.
Народные приметы на 10 марта:
голуби воркуют — погода наладится;
снег пошёл — перед Пасхой похолодает;
ясно и тепло — лето жарким будет;
облака плывут неспешно — к теплу;
вороны галдят — к дождливому лету;
грачи гнёзда вьют — весна не за горами;
дятел стучит — весна запаздывает;
белый заяц попался — морозы затянутся;
домашние животные чихают в непогоду — скоро на улице станет приятнее;
птицы купаются в снегу или лужах — к теплу.