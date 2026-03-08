Не суши одежду на улице и прислушайся к пению птиц: народные приметы на 9 марта

9 марта православные вспоминают Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. В народном календаре день называют Ивановым. Рассказываем, какие запреты и приметы связаны с этой датой.

Что нельзя делать 9 марта:

  1. стирать одежду и сушить её на улице — по поверьям, так можно спугнуть птиц, и они улетят подальше от дома;
  2. готовить блюда из птицы, особенно из утки — в народе верили, что это может отпугнуть удачу и навлечь на семью сплетни;
  3. дремать днём — после такого отдыха можно надолго захворать;
  4. рано ложиться спать — по приметам, это сулит неприятности и тревоги;
  5. ходить по сугробам и тем более лазить по ним, чтобы не навлечь неразбериху в делах и жизни;
  6. рубить деревья или выкорчёвывать пни — к беде;
  7. гладить и отпаривать одежду, чтобы не притянуть неприятности;
  8. разжигать костры — считалось, что вместе с огнём из дома могли уйти любовь и благополучие.

Народные приметы на 9 марта:

  1. прилетели птицы — к хорошему урожаю хлеба;
  2. дятел стучит — весна будет поздней;
  3. птицы вьют гнёзда на солнечной стороне — лето будет прохладным;
  4. подул тёплый ветер — лето будет мягким, но дождливым.
  5. падает снег — к холодам во время пасхальной недели;
  6. птицы запели — скоро потеплеет;
  7. кукушка голосит вечером — готовься к холодам;
  8. птицы нахохлились — жди неприятную погоду.
