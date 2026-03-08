Девы погрузятся в желанное одиночество, а Стрельцов удивят события на любовном фронте: таро-расклад на воскресенье, 8 марта

Дев ждёт блаженное и расслабляющее уединение, а Стрельцы получат неожиданное сообщение от старого знакомого. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 8 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Четвёрка Жезлов): обещает домашний уют и тёплые посиделки с близкими под любимый сериал. Профессиональная сфера (Отшельник перевёрнутая): указывает на внезапное желание проверить рабочую почту в выходной день — не поддавайтесь. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Телец

Любовь (Королева Пентаклей): символизирует день, когда вы будете вкусно кормить партнёра и получать от этого удовольствие. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): предрекает навязчивую мысль о рабочих проблемах, которую лучше прогнать. Здоровье (Звезда): обещает лёгкость во всём теле и желание погулять на свежем воздухе.

Близнецы

Любовь (Шут): говорит о спонтанном предложении от партнёра. Например, устроить весенний пикник. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): указывает на виртуозное жонглирование домашними и рабочими мыслями. Здоровье (Луна): символизирует лёгкую бессонницу.

Рак

Любовь (Влюблённые): предрекает мучительный выбор между свиданием и встречей с друзьями. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает неожиданную идею для подработки. Здоровье (Колесница): говорит о желании куда-то двигаться и быть активным.

Лев

Любовь (Императрица): символизирует день, когда вы будете особенно нежны и заботливы. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на чувство, будто вы ничего не успеваете в делах. Здоровье (Маг): предрекает умение быстро восстанавливать силы.

Дева

Любовь (Отшельник): обещает блаженное одиночество с книжкой и чашкой чая. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о внутреннем споре с начальником, который останется в вашей голове. Здоровье (Сила): символизирует удивительную выносливость вашего тела.

Весы

Любовь (Рыцарь Кубков): указывает на романтическое послание, которое заставит улыбнуться. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): предрекает эмоциональное выгорание. Здоровье (Умеренность): обещает идеальный баланс между активностью и ленью.

Скорпион

Любовь (Башня перевёрнутая): говорит о том, что старые конфликты в отношениях потеряют свою остроту. Профессиональная сфера (Король Мечей): символизирует начало чёткого понимания, чего вы хотите от карьеры. Здоровье (Девятка Кубков): указывает, что вам стоит немного облегчить диетический режим и позволить себе что-то вкусное.

Стрелец

Любовь (Колесо Фортуны): обещает неожиданное сообщение от старого знакомого. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): предрекает творческий порыв — записывайте все свои идеи. Здоровье (Тройка Кубков): говорит, что вашу душу вылечат разговоры с близкими людьми.

Козерог

Любовь (Император): символизирует день, когда вы будете главным по планированию совместного досуга. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): указывает на желание помочь коллеге советом. Здоровье (Смерть): предрекает избавление от застарелой травмы.

Водолей

Любовь (Звезда): обещает лёгкое и приятное общение без обязательств. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит о сброшенном грузе ответственности. Здоровье (Восьмёрка Кубков): символизирует желание уйти от привычного распорядка дня.

Рыбы