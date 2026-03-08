Девы погрузятся в желанное одиночество, а Стрельцов удивят события на любовном фронте: таро-расклад на воскресенье, 8 марта
11:35
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Дев ждёт блаженное и расслабляющее уединение, а Стрельцы получат неожиданное сообщение от старого знакомого. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 8 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Четвёрка Жезлов): обещает домашний уют и тёплые посиделки с близкими под любимый сериал.
  2. Профессиональная сфера (Отшельник перевёрнутая): указывает на внезапное желание проверить рабочую почту в выходной день — не поддавайтесь.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Телец

  1. Любовь (Королева Пентаклей): символизирует день, когда вы будете вкусно кормить партнёра и получать от этого удовольствие.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): предрекает навязчивую мысль о рабочих проблемах, которую лучше прогнать.
  3. Здоровье (Звезда): обещает лёгкость во всём теле и желание погулять на свежем воздухе.

Близнецы

  1. Любовь (Шут): говорит о спонтанном предложении от партнёра. Например, устроить весенний пикник.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): указывает на виртуозное жонглирование домашними и рабочими мыслями.
  3. Здоровье (Луна): символизирует лёгкую бессонницу.

Рак

  1. Любовь (Влюблённые): предрекает мучительный выбор между свиданием и встречей с друзьями.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает неожиданную идею для подработки.
  3. Здоровье (Колесница): говорит о желании куда-то двигаться и быть активным.

Лев

  1. Любовь (Императрица): символизирует день, когда вы будете особенно нежны и заботливы.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на чувство, будто вы ничего не успеваете в делах.
  3. Здоровье (Маг): предрекает умение быстро восстанавливать силы.

Дева

  1. Любовь (Отшельник): обещает блаженное одиночество с книжкой и чашкой чая.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о внутреннем споре с начальником, который останется в вашей голове.
  3. Здоровье (Сила): символизирует удивительную выносливость вашего тела.

Весы

  1. Любовь (Рыцарь Кубков): указывает на романтическое послание, которое заставит улыбнуться.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): предрекает эмоциональное выгорание.
  3. Здоровье (Умеренность): обещает идеальный баланс между активностью и ленью.

Скорпион

  1. Любовь (Башня перевёрнутая): говорит о том, что старые конфликты в отношениях потеряют свою остроту.
  2. Профессиональная сфера (Король Мечей): символизирует начало чёткого понимания, чего вы хотите от карьеры.
  3. Здоровье (Девятка Кубков): указывает, что вам стоит немного облегчить диетический режим и позволить себе что-то вкусное.

Стрелец

  1. Любовь (Колесо Фортуны): обещает неожиданное сообщение от старого знакомого.
  2. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): предрекает творческий порыв — записывайте все свои идеи.
  3. Здоровье (Тройка Кубков): говорит, что вашу душу вылечат разговоры с близкими людьми.

Козерог

  1. Любовь (Император): символизирует день, когда вы будете главным по планированию совместного досуга.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): указывает на желание помочь коллеге советом.
  3. Здоровье (Смерть): предрекает избавление от застарелой травмы.

Водолей

  1. Любовь (Звезда): обещает лёгкое и приятное общение без обязательств. 
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): говорит о сброшенном грузе ответственности. 
  3. Здоровье (Восьмёрка Кубков): символизирует желание уйти от привычного распорядка дня.

Рыбы

  1. Любовь (Королева Кубков): указывает на глубокое взаимопонимание с партнёром без слов.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает совместный проект, который пойдёт как по маслу.
  3. Здоровье (Пятёрка Мечей перевёрнутая): обещает восстановление организма после недели стресса.
