Отложи рукоделие и домашние хлопоты: приметы на 7 марта

В народном календаре 7 марта — день Маврикия. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 7 марта:

  1. разорять гнёзда ласточек — если сделать это, всё лицо покроется веснушками, а счастья вам долго не видать;
  2. гадать, ходить к ведьмам и колдунам — привлечёте к себе беды и несчастья;
  3. заниматься рукоделием, особенно шить и вязать — в семье начнутся конфликты и скандалы;
  4. подметать полы веником — вы избавитесь от всего благополучия в жизни;
  5. хлопотать по дому — всё обернётся бедами и сложностями;
  6. вытирать лицо или руки чужим полотенцем — можно взять на себя проблемы другого человека.

Народные приметы на 7 марта:

  1. вьюга — к поздней весне;
  2. плотные сугробы — к плохому урожаю, рыхлые — к богатому;
  3. высокие облака — к снегу с дождем;
  4. прилетели ласточки — год будет счастливым;
  5. ласточки низко летают — к дождю;
  6. туман — к дождливому лету;
  7. тусклое солнце — к ухудшению погоды;
  8. заря золотистая или бледно-розовая — к хорошей и ясной погоде.
