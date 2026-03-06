Отложи рукоделие и домашние хлопоты: приметы на 7 марта

В народном календаре 7 марта — день Маврикия. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 7 марта:
- разорять гнёзда ласточек — если сделать это, всё лицо покроется веснушками, а счастья вам долго не видать;
- гадать, ходить к ведьмам и колдунам — привлечёте к себе беды и несчастья;
- заниматься рукоделием, особенно шить и вязать — в семье начнутся конфликты и скандалы;
- подметать полы веником — вы избавитесь от всего благополучия в жизни;
- хлопотать по дому — всё обернётся бедами и сложностями;
- вытирать лицо или руки чужим полотенцем — можно взять на себя проблемы другого человека.
Народные приметы на 7 марта:
- вьюга — к поздней весне;
- плотные сугробы — к плохому урожаю, рыхлые — к богатому;
- высокие облака — к снегу с дождем;
- прилетели ласточки — год будет счастливым;
- ласточки низко летают — к дождю;
- туман — к дождливому лету;
- тусклое солнце — к ухудшению погоды;
- заря золотистая или бледно-розовая — к хорошей и ясной погоде.