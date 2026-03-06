Стрельцов ждёт неожиданный поворот в личной жизни, а Водолеев — приятное общение: таро-расклад на пятницу, 6 марта

Стрельцов ждут приятные изменения в личной жизни, а у Водолеев начнут зарождаться новые чувства. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 6 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Туз Кубков): обещает эмоциональный подъём и романтические сюрпризы от партнёра.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): указывает на лёгкое решение старых рабочих вопросов.
- Здоровье (Колесница): говорит о вашем желании двигаться и взбодриться.
Телец
- Любовь (Иерофант): символизирует укрепление отношений и совместные планы на будущее.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает успешное взаимодействие с коллегами.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Двойка Кубков): говорит о взаимной симпатии и страстном флирте.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): указывает на вашу способность увлечь других своими идеями.
- Здоровье (Восьмёрка Жезлов): символизирует приток жизненной энергии.
Рак
- Любовь (Четвёрка Жезлов): предрекает уютный домашний вечер в кругу близких.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): обещает новое обучение или полезные знания.
- Здоровье (Звезда): говорит о спокойствии и внутренней гармонии.
Лев
- Любовь (Король Кубков): символизирует чуткость и понимание со стороны партнёра.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать свою точку зрения.
- Здоровье (Маг): обещает возможность контролировать негативные переживания.
Дева
- Любовь (Отшельник): говорит о желании побыть наедине с собой и своими мыслями.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает заслуженный отдых от рабочих забот.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Весы
- Любовь (Рыцарь Кубков): обещает романтическое признание или красивое ухаживание.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на временные сомнения в своих силах.
- Здоровье (Умеренность): говорит о необходимости соблюдать режим дня.
Скорпион
- Любовь (Справедливость): символизирует честный разговор, который укрепит отношения.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает выгодное предложение или финансовый бонус.
- Здоровье (Луна): обещает спокойное состояние психики.
Стрелец
- Любовь (Колесо Фортуны): говорит о неожиданном, но приятном повороте в личной жизни.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): указывает на самостоятельность в работе и успех.
- Здоровье (Тройка Кубков): символизирует хорошее настроение и лёгкость в теле.
Козерог
- Любовь (Императрица): обещает заботу и внимание со стороны партнёра.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает спокойную работу без авралов.
- Здоровье (Шестёрка Пентаклей): говорит о дисбалансе в организме и мигренях.
Водолей
- Любовь (Паж Кубков): указывает на приятное общение и зарождение новых чувств.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): символизирует освобождение от груза обязанностей.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): обещает появление навыков саморегуляции и способности справляться со стрессом.
Рыбы
- Любовь (Королева Кубков): говорит о глубокой эмоциональной связи с партнёром.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): предрекает лидерство и успех в начинаниях.
- Здоровье (Пятёрка Мечей перевёрнутая): указывает на выход из стрессового состояния.