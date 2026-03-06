Стрельцов ждёт неожиданный поворот в личной жизни, а Водолеев — приятное общение: таро-расклад на пятницу, 6 марта
10:26
Автор:
10:26

  1. Зодиак
Автор:
Стрельцов ждут приятные изменения в личной жизни, а у Водолеев начнут зарождаться новые чувства. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 6 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Туз Кубков): обещает эмоциональный подъём и романтические сюрпризы от партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): указывает на лёгкое решение старых рабочих вопросов.
  3. Здоровье (Колесница): говорит о вашем желании двигаться и взбодриться.

Телец

  1. Любовь (Иерофант): символизирует укрепление отношений и совместные планы на будущее.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает успешное взаимодействие с коллегами.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Близнецы

  1. Любовь (Двойка Кубков): говорит о взаимной симпатии и страстном флирте.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): указывает на вашу способность увлечь других своими идеями.
  3. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): символизирует приток жизненной энергии.

Рак

  1. Любовь (Четвёрка Жезлов): предрекает уютный домашний вечер в кругу близких.
  2. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): обещает новое обучение или полезные знания.
  3. Здоровье (Звезда): говорит о спокойствии и внутренней гармонии.

Лев

  1. Любовь (Король Кубков): символизирует чуткость и понимание со стороны партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать свою точку зрения.
  3. Здоровье (Маг): обещает возможность контролировать негативные переживания.

Дева

  1. Любовь (Отшельник): говорит о желании побыть наедине с собой и своими мыслями.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает заслуженный отдых от рабочих забот.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Весы

  1. Любовь (Рыцарь Кубков): обещает романтическое признание или красивое ухаживание.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на временные сомнения в своих силах.
  3. Здоровье (Умеренность): говорит о необходимости соблюдать режим дня.

Скорпион

  1. Любовь (Справедливость): символизирует честный разговор, который укрепит отношения.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает выгодное предложение или финансовый бонус.
  3. Здоровье (Луна): обещает спокойное состояние психики.

Стрелец

  1. Любовь (Колесо Фортуны): говорит о неожиданном, но приятном повороте в личной жизни.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): указывает на самостоятельность в работе и успех.
  3. Здоровье (Тройка Кубков): символизирует хорошее настроение и лёгкость в теле.

Козерог

  1. Любовь (Императрица): обещает заботу и внимание со стороны партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает спокойную работу без авралов.
  3. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): говорит о дисбалансе в организме и мигренях.

Водолей

  1. Любовь (Паж Кубков): указывает на приятное общение и зарождение новых чувств.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): символизирует освобождение от груза обязанностей.
  3. Здоровье (Двойка Пентаклей): обещает появление навыков саморегуляции и способности справляться со стрессом.

Рыбы

  1. Любовь (Королева Кубков): говорит о глубокой эмоциональной связи с партнёром.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): предрекает лидерство и успех в начинаниях.
  3. Здоровье (Пятёрка Мечей перевёрнутая): указывает на выход из стрессового состояния.
25 506
Хобби таро