Стрельцов ждёт неожиданный поворот в личной жизни, а Водолеев — приятное общение: таро-расклад на пятницу, 6 марта

Стрельцов ждут приятные изменения в личной жизни, а у Водолеев начнут зарождаться новые чувства. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 6 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Туз Кубков): обещает эмоциональный подъём и романтические сюрпризы от партнёра. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): указывает на лёгкое решение старых рабочих вопросов. Здоровье (Колесница): говорит о вашем желании двигаться и взбодриться.

Телец

Любовь (Иерофант): символизирует укрепление отношений и совместные планы на будущее. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает успешное взаимодействие с коллегами. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Близнецы

Любовь (Двойка Кубков): говорит о взаимной симпатии и страстном флирте. Профессиональная сфера (Король Жезлов): указывает на вашу способность увлечь других своими идеями. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): символизирует приток жизненной энергии.

Рак

Любовь (Четвёрка Жезлов): предрекает уютный домашний вечер в кругу близких. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): обещает новое обучение или полезные знания. Здоровье (Звезда): говорит о спокойствии и внутренней гармонии.

Лев

Любовь (Король Кубков): символизирует чуткость и понимание со стороны партнёра. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать свою точку зрения. Здоровье (Маг): обещает возможность контролировать негативные переживания.

Дева

Любовь (Отшельник): говорит о желании побыть наедине с собой и своими мыслями. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): предрекает заслуженный отдых от рабочих забот. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Весы

Любовь (Рыцарь Кубков): обещает романтическое признание или красивое ухаживание. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на временные сомнения в своих силах. Здоровье (Умеренность): говорит о необходимости соблюдать режим дня.

Скорпион

Любовь (Справедливость): символизирует честный разговор, который укрепит отношения. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает выгодное предложение или финансовый бонус. Здоровье (Луна): обещает спокойное состояние психики.

Стрелец

Любовь (Колесо Фортуны): говорит о неожиданном, но приятном повороте в личной жизни. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): указывает на самостоятельность в работе и успех. Здоровье (Тройка Кубков): символизирует хорошее настроение и лёгкость в теле.

Козерог

Любовь (Императрица): обещает заботу и внимание со стороны партнёра. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает спокойную работу без авралов. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): говорит о дисбалансе в организме и мигренях.

Водолей

Любовь (Паж Кубков): указывает на приятное общение и зарождение новых чувств. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): символизирует освобождение от груза обязанностей. Здоровье (Двойка Пентаклей): обещает появление навыков саморегуляции и способности справляться со стрессом.

Рыбы