Не руби деревья и откажись от спиртного: приметы на 6 марта

6 марта православная церковь вспоминает преподобного Тимофея Олимпийского — пустынника, который жил в византийскую эпоху и прославился даром исцеления. В народном календаре день носит название Тимофей Весновей: считалось, что с ним март окончательно вступает в свои права. Рассказываем, что можно и нельзя делать в эту дату.
Что нельзя делать 6 марта:
- бросать начатую работу — возникнут проблемы как с будущими, так и с уже выполненными делами;
- вырубать берёзы и клёны — если сломать ветку, можно скоро заболеть.
- сажать растения, удобрять, обрезать или поливать — всё равно ничего не вырастет или погибнет;
- наступать на посторонние предметы на улице — через них можно принять на себя порчу.
- грустить и думать о плохом — говорят, год тогда с таким же настроем и пройдёт;
- употреблять алкоголь — считалось, что с ним вернутся все старые проблемы, ещё и ум убавится.
Народные приметы на 6 марта:
- тёплая и солнечная погода — весна будет такой же;
- сухо — скоро резко потеплеет;
- несколько дней дует западный ветер — к сырой и дождливой погоде;
- стаи ворон беспокоятся — погода переменится;
- гроза и северный ветер — весна будет поздней;
- если ветер южный или восточный — весна придёт скоро и порадует теплом;
- снег пошёл — к потеплению;
- сосульки не тают — к холодам.