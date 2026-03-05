Не руби деревья и откажись от спиртного: приметы на 6 марта

6 марта православная церковь вспоминает преподобного Тимофея Олимпийского — пустынника, который жил в византийскую эпоху и прославился даром исцеления. В народном календаре день носит название Тимофей Весновей: считалось, что с ним март окончательно вступает в свои права. Рассказываем, что можно и нельзя делать в эту дату.

Что нельзя делать 6 марта:

  1. бросать начатую работу — возникнут проблемы как с будущими, так и с уже выполненными делами;
  2. вырубать берёзы и клёны — если сломать ветку, можно скоро заболеть.
  3. сажать растения, удобрять, обрезать или поливать — всё равно ничего не вырастет или погибнет;
  4. наступать на посторонние предметы на улице — через них можно принять на себя порчу.
  5. грустить и думать о плохом — говорят, год тогда с таким же настроем и пройдёт;
  6. употреблять алкоголь — считалось, что с ним вернутся все старые проблемы, ещё и ум убавится.

Народные приметы на 6 марта:

  1. тёплая и солнечная погода — весна будет такой же;
  2. сухо — скоро резко потеплеет;
  3. несколько дней дует западный ветер — к сырой и дождливой погоде;
  4. стаи ворон беспокоятся — погода переменится;
  5. гроза и северный ветер — весна будет поздней;
  6. если ветер южный или восточный — весна придёт скоро и порадует теплом;
  7. снег пошёл — к потеплению;
  8. сосульки не тают — к холодам.
