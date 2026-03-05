Овнов ждёт эмоциональное состязание, а Рыбы станут спасателями: таро-расклад на четверг, 5 марта - Новости Калининграда
Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

Овнов ждёт проверка на прочность, а Рыбы станут жилеткой для слёз партнёра. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 5 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Пятёрка Жезлов): предрекает выяснение отношений, которое больше напомнит отчаянное состязание.
  2. Профессиональная сфера (Отшельник): указывает на желание оградиться от коллектива и работать в одиночку.
  3.  Здоровье (Башня): говорит о том, что организм может устроить внезапный бунт.

Телец

  1. Любовь (Королева Жезлов): обещает, что ваша харизма сегодня будет зашкаливать, и партнёр не устоит перед вашими чарами.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): символизирует рабочую атмосферу, больше похожую на дружеские посиделки. Всё будет получаться легко и с удовольствием.
  3. Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.

Близнецы

  1. Любовь (Луна): предрекает вечер загадок и недомолвок с партнёром.
  2.  Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): указывает на неплохие финансовые возможности.
  3. Здоровье (Семёрка Мечей): символизирует недосып и переедание.

Рак

  1. Любовь (Императрица): обещает день, когда вы будете источать уют и нежность, превращая отношения в тёплое одеяло.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Мечей): говорит о том, что вы закрываете глаза на важные моменты в работе.
  3. Здоровье (Колесница перевёрнутая): указывает на риск травм и внезапного ухудшения самочувствия.

Лев

  1. Любовь (Влюблённые): символизирует муки выбора: то ли остаться с тем, кто есть, то ли ответить на сообщение бывшей любви.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает день трудоголика: вам придётся перелопатить гору бумаг.
  3. Здоровье (Туз Кубков): обещает эмоциональное переполнение — слёзы радости или смех до колик.

Дева

  1. Любовь (Отшельник перевёрнутая): говорит о том, что одиночество вам сегодня надоест, и вы кинетесь на поиски приключений.
  2. Профессиональная сфера (Иерофант): указывает на строгого начальника, который будет учить вас жизни.
  3. Здоровье (Девятка Мечей): символизирует тревогу на пустом месте.

Весы

  1. Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает стремительное выяснение отношений, которое закончится так же внезапно, как и началось.
  2. Профессиональная сфера (Звезда): обещает, что именно сегодня вас посетит гениальная идея.
  3. Здоровье (Пятёрка Кубков): говорит о склонности драматизировать, превращая насморк в смертельную болезнь.

Скорпион

  1. Любовь (Смерть): символизирует необходимость выбросить из головы старые обиды, чтобы отношения задышали заново.
  2. Профессиональная сфера (Маг): указывает на ваше умение разруливать любые ситуации.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Стрелец

  1. Любовь (Шестёрка Жезлов): говорит о триумфе. Вы наконец-то добьётесь того, кого давно хотели.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): предрекает, что вы станете чрезмерным скрягой и не будете делиться своими ресурсами с близкими.
  3. Здоровье (Тройка Жезлов): символизирует ожидание чуда и того, что болезнь пройдёт сама.

Козерог

  1. Любовь (Император перевёрнутая): обещает день, когда вы потеряете контроль над ситуацией в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): указывает на молодого коллегу или стажёра, которого вам придётся обучать.
  3. Здоровье (Двойка Пентаклей): говорит о том, что вы принимаете чрезмерно много препаратов и это может быть губительным для организма.

Водолей

  1. Любовь (Звезда перевёрнутая): символизирует потерю розовых очков. Вы увидите партнёра в реальном свете.
  2. Профессиональная сфера (Справедливость): предрекает разбор полётов с начальством.
  3. Здоровье (Четвёрка Жезлов): обещает день, когда тело и душа наконец придут к согласию.

Рыбы

  1. Любовь (Король Кубков): говорит о том, что сегодня вы станете жилеткой для слёз партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): указывает на прозрение. Вы поймёте, как решить задачу, которая мучила вас месяц.
  3. Здоровье (Колесо Фортуны): символизирует удачное стечение обстоятельств в лечении недуга.
