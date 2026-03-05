Овнов ждёт эмоциональное состязание, а Рыбы станут спасателями: таро-расклад на четверг, 5 марта

Овнов ждёт проверка на прочность, а Рыбы станут жилеткой для слёз партнёра. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 5 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Пятёрка Жезлов): предрекает выяснение отношений, которое больше напомнит отчаянное состязание.
- Профессиональная сфера (Отшельник): указывает на желание оградиться от коллектива и работать в одиночку.
- Здоровье (Башня): говорит о том, что организм может устроить внезапный бунт.
Телец
- Любовь (Королева Жезлов): обещает, что ваша харизма сегодня будет зашкаливать, и партнёр не устоит перед вашими чарами.
- Профессиональная сфера (Десятка Кубков): символизирует рабочую атмосферу, больше похожую на дружеские посиделки. Всё будет получаться легко и с удовольствием.
- Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Луна): предрекает вечер загадок и недомолвок с партнёром.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): указывает на неплохие финансовые возможности.
- Здоровье (Семёрка Мечей): символизирует недосып и переедание.
Рак
- Любовь (Императрица): обещает день, когда вы будете источать уют и нежность, превращая отношения в тёплое одеяло.
- Профессиональная сфера (Двойка Мечей): говорит о том, что вы закрываете глаза на важные моменты в работе.
- Здоровье (Колесница перевёрнутая): указывает на риск травм и внезапного ухудшения самочувствия.
Лев
- Любовь (Влюблённые): символизирует муки выбора: то ли остаться с тем, кто есть, то ли ответить на сообщение бывшей любви.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает день трудоголика: вам придётся перелопатить гору бумаг.
- Здоровье (Туз Кубков): обещает эмоциональное переполнение — слёзы радости или смех до колик.
Дева
- Любовь (Отшельник перевёрнутая): говорит о том, что одиночество вам сегодня надоест, и вы кинетесь на поиски приключений.
- Профессиональная сфера (Иерофант): указывает на строгого начальника, который будет учить вас жизни.
- Здоровье (Девятка Мечей): символизирует тревогу на пустом месте.
Весы
- Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает стремительное выяснение отношений, которое закончится так же внезапно, как и началось.
- Профессиональная сфера (Звезда): обещает, что именно сегодня вас посетит гениальная идея.
- Здоровье (Пятёрка Кубков): говорит о склонности драматизировать, превращая насморк в смертельную болезнь.
Скорпион
- Любовь (Смерть): символизирует необходимость выбросить из головы старые обиды, чтобы отношения задышали заново.
- Профессиональная сфера (Маг): указывает на ваше умение разруливать любые ситуации.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Стрелец
- Любовь (Шестёрка Жезлов): говорит о триумфе. Вы наконец-то добьётесь того, кого давно хотели.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): предрекает, что вы станете чрезмерным скрягой и не будете делиться своими ресурсами с близкими.
- Здоровье (Тройка Жезлов): символизирует ожидание чуда и того, что болезнь пройдёт сама.
Козерог
- Любовь (Император перевёрнутая): обещает день, когда вы потеряете контроль над ситуацией в отношениях.
- Профессиональная сфера (Паж Жезлов): указывает на молодого коллегу или стажёра, которого вам придётся обучать.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): говорит о том, что вы принимаете чрезмерно много препаратов и это может быть губительным для организма.
Водолей
- Любовь (Звезда перевёрнутая): символизирует потерю розовых очков. Вы увидите партнёра в реальном свете.
- Профессиональная сфера (Справедливость): предрекает разбор полётов с начальством.
- Здоровье (Четвёрка Жезлов): обещает день, когда тело и душа наконец придут к согласию.
Рыбы
- Любовь (Король Кубков): говорит о том, что сегодня вы станете жилеткой для слёз партнёра.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): указывает на прозрение. Вы поймёте, как решить задачу, которая мучила вас месяц.
- Здоровье (Колесо Фортуны): символизирует удачное стечение обстоятельств в лечении недуга.