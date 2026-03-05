Овнов ждёт эмоциональное состязание, а Рыбы станут спасателями: таро-расклад на четверг, 5 марта

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Овнов ждёт проверка на прочность, а Рыбы станут жилеткой для слёз партнёра. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 5 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Пятёрка Жезлов): предрекает выяснение отношений, которое больше напомнит отчаянное состязание. Профессиональная сфера (Отшельник): указывает на желание оградиться от коллектива и работать в одиночку. Здоровье (Башня): говорит о том, что организм может устроить внезапный бунт.

Телец

Любовь (Королева Жезлов): обещает, что ваша харизма сегодня будет зашкаливать, и партнёр не устоит перед вашими чарами. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): символизирует рабочую атмосферу, больше похожую на дружеские посиделки. Всё будет получаться легко и с удовольствием. Здоровье (Умеренность): хорошее самочувствие.

Близнецы

Любовь (Луна): предрекает вечер загадок и недомолвок с партнёром. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): указывает на неплохие финансовые возможности. Здоровье (Семёрка Мечей): символизирует недосып и переедание.

Рак

Любовь (Императрица): обещает день, когда вы будете источать уют и нежность, превращая отношения в тёплое одеяло. Профессиональная сфера (Двойка Мечей): говорит о том, что вы закрываете глаза на важные моменты в работе. Здоровье (Колесница перевёрнутая): указывает на риск травм и внезапного ухудшения самочувствия.

Лев

Любовь (Влюблённые): символизирует муки выбора: то ли остаться с тем, кто есть, то ли ответить на сообщение бывшей любви. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает день трудоголика: вам придётся перелопатить гору бумаг. Здоровье (Туз Кубков): обещает эмоциональное переполнение — слёзы радости или смех до колик.

Дева

Любовь (Отшельник перевёрнутая): говорит о том, что одиночество вам сегодня надоест, и вы кинетесь на поиски приключений. Профессиональная сфера (Иерофант): указывает на строгого начальника, который будет учить вас жизни. Здоровье (Девятка Мечей): символизирует тревогу на пустом месте.

Весы

Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает стремительное выяснение отношений, которое закончится так же внезапно, как и началось. Профессиональная сфера (Звезда): обещает, что именно сегодня вас посетит гениальная идея. Здоровье (Пятёрка Кубков): говорит о склонности драматизировать, превращая насморк в смертельную болезнь.

Скорпион

Любовь (Смерть): символизирует необходимость выбросить из головы старые обиды, чтобы отношения задышали заново. Профессиональная сфера (Маг): указывает на ваше умение разруливать любые ситуации. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Стрелец

Любовь (Шестёрка Жезлов): говорит о триумфе. Вы наконец-то добьётесь того, кого давно хотели. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): предрекает, что вы станете чрезмерным скрягой и не будете делиться своими ресурсами с близкими. Здоровье (Тройка Жезлов): символизирует ожидание чуда и того, что болезнь пройдёт сама.

Козерог

Любовь (Император перевёрнутая): обещает день, когда вы потеряете контроль над ситуацией в отношениях. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): указывает на молодого коллегу или стажёра, которого вам придётся обучать. Здоровье (Двойка Пентаклей): говорит о том, что вы принимаете чрезмерно много препаратов и это может быть губительным для организма.

Водолей

Любовь (Звезда перевёрнутая): символизирует потерю розовых очков. Вы увидите партнёра в реальном свете. Профессиональная сфера (Справедливость): предрекает разбор полётов с начальством. Здоровье (Четвёрка Жезлов): обещает день, когда тело и душа наконец придут к согласию.

Рыбы