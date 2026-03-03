Носи чистые вещи и старайся не ругаться матом: приметы на 4 марта

4 марта в народном календаре называют Филей Вешним, или Архиповым днём. Считалось, что к этому времени зима сдаёт позиции, а впереди — устойчивое потепление. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с датой.
Что нельзя делать 4 марта:
- ругаться матом, ссориться, быть грубым — это сулит неприятности и неудачи;
- хвастаться успехами и достатком — можно спугнуть благополучие;
- поднимать руками упавшую иголку — к обидам и резким словам (лучше воспользоваться тканью, щипцами или магнитом);
- лениться, бездельничать и долго спать — вместе с этим может уйти удача;
- отказывать в помощи тем, кто о ней просит — к бедам;
- ходить в грязной одежде и весь день проводить дома — такой же затяжной и серой окажется весна.
Народные приметы на 4 марта:
- встретить в лесу белого зайца — к снегу, серого — к скорому теплу;
- грачи и галки сидят на дороге — к ненастью;
- большие сугробы — весна задержится;
- чайки летают — к ледоходу;
- вороны купаются в лужах — к теплу;
- дождь — к половодью;
- красная луна — к тёплой и дождливой погоде;
- картофель начал прорастать — весна уже близко.