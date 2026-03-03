Носи чистые вещи и старайся не ругаться матом: приметы на 4 марта

4 марта в народном календаре называют Филей Вешним, или Архиповым днём. Считалось, что к этому времени зима сдаёт позиции, а впереди — устойчивое потепление. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с датой.

Что нельзя делать 4 марта:

  1. ругаться матом, ссориться, быть грубым — это сулит неприятности и неудачи;
  2. хвастаться успехами и достатком — можно спугнуть благополучие;
  3. поднимать руками упавшую иголку — к обидам и резким словам (лучше воспользоваться тканью, щипцами или магнитом);
  4. лениться, бездельничать и долго спать — вместе с этим может уйти удача;
  5. отказывать в помощи тем, кто о ней просит — к бедам;
  6. ходить в грязной одежде и весь день проводить дома — такой же затяжной и серой окажется весна.

Народные приметы на 4 марта:

  1. встретить в лесу белого зайца — к снегу, серого — к скорому теплу;
  2. грачи и галки сидят на дороге — к ненастью;
  3. большие сугробы — весна задержится;
  4. чайки летают — к ледоходу;
  5. вороны купаются в лужах — к теплу;
  6. дождь — к половодью;
  7. красная луна — к тёплой и дождливой погоде;
  8. картофель начал прорастать — весна уже близко.
