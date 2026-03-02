Не выбрасывай кашу и старайся проводить время в компании: приметы на 3 марта

3 марта на Руси называли Овсянкой — считалось, что с этого дня весна уже начинает проявлять себя. В честь праздника хозяйки пекли угощение из овса, а ещё обязательно подкармливали птиц. В народе верили: если провести этот день в одиночестве, можно и весь год просидеть без компании. Рассказываем, на что обращали внимание предки и что делать не рекомендовали.

Что нельзя делать 3 марта:

  1. выбрасывать недоеденную овсяную кашу и любую выпечку — к нужде и безденежью;
  2. грустить, жаловаться на судьбу и думать о плохом — можно притянуть неприятности;
  3. ссориться, ругаться и сквернословить — удача отвернётся от дома;
  4. выносить мусор — вместе с ним уйдут благополучие и здоровье;
  5. просить или давать взаймы соль и хлеб — к плохому урожаю;
  6. надевать чёрную одежду — к трудностям и затяжным проблемам;
  7. молодым людям проводить день в одиночестве — год может пройти без пары;
  8. бездельничать — к неожиданным хлопотам;
  9. начинать ремонт или крупные переделки — дело не заладится.

Народные приметы на 3 марта:

  1. высокие облака — к ухудшению погоды;
  2. алый рассвет — к снегопаду;
  3. деревья трещат — к крепкому морозу;
  4. мало звёзд на небе — к метели;
  5. много звёзд — к ясной и морозной погоде;
  6. бледная луна — к обильному снегу;
  7. яркая луна — к похолоданию;
  8. кукушка часто кукует — к скорому теплу;
  9. длинные сосульки на крышах — зима затянется;
  10. густой туман — к дождливому и прохладному лету.
