Вселенная испытает на прочность: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому март принесёт испытания

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Для представителей зодиакального знака Скорпион начало марта станет непростым периодом. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Возможны сложности в профессиональной сфере и в отношениях с друзьями. В начале месяца некоторые проекты могут сорваться, поэтому представителям знака советуют избегать конфликтов и не сжигать мосты из-за мелочей.

Не исключено, что изменится круг общения: часть старых связей может оборваться. В коллективе также вероятны перестановки — кто-то уйдёт, а планы, связанные с новыми проектами, могут быть пересмотрены или сокращены.

При этом месяц обещает и позитивные моменты. По словам Глобы, март откроет хорошие возможности для поездок, дорог и путешествий.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.