Не оставляй детей без присмотра и береги обновки: приметы на 2 марта

В церковном календаре 2 марта чтят великомученика Феодора Тирона — воина, пострадавшего за христианскую веру. В народе этот день называют Фёдором или Маримьяной. Считалось, что Фёдор оберегает дом от воров, а различные бытовые неприятности связывали с проделками духа, обитающего в доме. С датой связаны особые запреты и приметы.
Что нельзя делать 2 марта:
- наряжаться, надевать новую одежду и пользоваться новыми вещами;
- носить тёмные цвета — это считалось предвестником беды;
- покупать обувь — по поверьям, это сулило серьёзные трудности;
- оставлять младенцев без присмотра;
- топтать землю — можно навлечь неурожай;
- выносить разбитую посуду на улицу — к потере счастья и достатка;
- стричь волосы и посещать парикмахера — к денежным потерям.
Народные приметы на 2 марта:
- прилетевшие с юга птицы — к скорой весне.
- какая погода в этот день, таким ожидали и лето.
- тёмные кучевые облака — к дождю.
- туман сулил холодный май.
- снег или дождь — к хорошему урожаю.
- длинные сосульки — к затяжной весне.
- если облака плывут высоко и быстро, день будет солнечным.