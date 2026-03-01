Не оставляй детей без присмотра и береги обновки: приметы на 2 марта

В церковном календаре 2 марта чтят великомученика Феодора Тирона — воина, пострадавшего за христианскую веру. В народе этот день называют Фёдором или Маримьяной. Считалось, что Фёдор оберегает дом от воров, а различные бытовые неприятности связывали с проделками духа, обитающего в доме. С датой связаны особые запреты и приметы.

Что нельзя делать 2 марта:

  1. наряжаться, надевать новую одежду и пользоваться новыми вещами;
  2. носить тёмные цвета — это считалось предвестником беды;
  3. покупать обувь — по поверьям, это сулило серьёзные трудности;
  4. оставлять младенцев без присмотра;
  5. топтать землю — можно навлечь неурожай;
  6. выносить разбитую посуду на улицу — к потере счастья и достатка;
  7. стричь волосы и посещать парикмахера — к денежным потерям. 

Народные приметы на 2 марта:

  1. прилетевшие с юга птицы — к скорой весне.
  2. какая погода в этот день, таким ожидали и лето.
  3. тёмные кучевые облака — к дождю.
  4. туман сулил холодный май.
  5. снег или дождь — к хорошему урожаю.
  6. длинные сосульки — к затяжной весне.
  7. если облака плывут высоко и быстро, день будет солнечным.
