Близнецы испытают разочарование, а Стрельцов ждут неожиданные перемены: таро-расклад на воскресенье, 1 марта

Иллюстрация: Александр Скачко / «Клопс»

Близнецы испытают разочарование в личной жизни, а Стрельцам стоит приготовиться к неожиданным любовным переменам.«Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 1 марта, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Рыцарь Кубков): обещает романтическое свидание, красивые ухаживания и приятные сюрпризы.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): указывает на признание ваших заслуг и успешное завершение рабочих задач.
  3. Здоровье (Девятка Мечей): говорит о тревожности и мнительности, которые портят настроение.

Телец

  1. Любовь (Иерофант перевёрнутая): символизирует нежелание следовать навязанным правилам в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): предрекает комфортную работу в спокойном темпе.
  3. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): отличное самочувствие.

Близнецы

  1. Любовь (Пятёрка Кубков): может указывать на разочарование в прошлых отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): говорит о лидерских качествах и умении увлечь других своей идеей.
  3. Здоровье (Умеренность): символизирует внутреннюю гармонию, требует соблюдать режим дня.

Рак

  1. Любовь (Луна): предрекает скрытые эмоции, тайны или недопонимание в паре.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает стабильность, поддержку коллектива и хорошую прибыль.
  3. Здоровье (Туз Жезлов): отличное самочувствие.

Лев

  1. Любовь (Справедливость): символизирует честный разговор, который расставит всё по местам.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): указывает на праздничное настроение на работе или удачное завершение проекта.
  3. Здоровье (Тройка Мечей): предрекает эмоциональную боль, если вовремя не отпустили обиды.

Дева

  1. Любовь (Туз Кубков): обещает новые чувства, эмоциональное обновление и гармонию.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): говорит о конкуренции и спорах с коллегами.
  3. Здоровье (Колесо Фортуны): символизирует удачу и хорошее стечение обстоятельств в лечении.

Весы

  1. Любовь (Восьмёрка Пентаклей): указывает на совместную работу над отношениями.
  2. Профессиональная сфера (Дьявол перевёрнутая): предрекает освобождение от зависимости или токсичного начальника.
  3. Здоровье (Семёрка Мечей): говорит о неточности в постановке диагноза.

Скорпион

  1. Любовь (Маг): обещает полный контроль над ситуацией и умение очаровать любого.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): символизирует скуку и нежелание замечать новые возможности.
  3. Здоровье (Сила): хорошее самочувствие.

Стрелец

  1. Любовь (Башня): предрекает неожиданные перемены, которые могут встряхнуть отношения.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): обещает дружеское общение с коллегами и приятную атмосферу.
  3. Здоровье (Королева Мечей): говорит о холодном рассудке и необходимости принимать чёткие решения в вопросах самочувствия.

Козерог

  1. Любовь (Двойка Пентаклей): символизирует баланс между личным и общественным, умение лавировать.
  2. Профессиональная сфера (Звезда перевёрнутая): указывает на временную потерю вдохновения и творческий кризис.
  3. Здоровье (Император): обещает стабильность в состоянии и хороший иммунитет.

Водолей

  1. Любовь (Паж Кубков): говорит о лёгком флирте, романтических намёках и приятном общении.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): предрекает смену деятельности или переход на новый уровень.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Рыбы

  1. Любовь (Королева Кубков перевёрнутая): обещает эмоциональную нестабильность и обидчивость.
  2. Профессиональная сфера (Туз Мечей): указывает на прорыв, ясность и победу в рабочих вопросах.
  3. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): говорит о риске простуды.
