Раков ждёт семейное счастье, а Весов — ссора: таро-расклад на субботу, 28 февраля

Раков ждёт гармония и семейное счастье, а Весы повздорят со второй половинкой. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 28 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Тройка Кубков): обещает весёлое времяпрепровождение с партнёром и друзьями, лёгкость и флирт. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): указывает на стабильность, надёжных партнёров и грамотное управление ресурсами. Здоровье (Восьмёрка Кубков): говорит о желании сменить обстановку, что благотворно повлияет на самочувствие.

Телец

Любовь (Шестёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает дисбаланс в отношениях, возможно, вы даёте больше, чем получаете. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): символизирует необходимость защищать свой проект или позицию перед руководством. Здоровье (Туз Кубков): отличное самочувствие.

Близнецы

Любовь (Пятёрка Мечей): говорит о конфликте, который возникнет из-за желания настоять на своём. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): указывает на обучение, стажировку или мелкие поручения. Здоровье (Звезда): символизирует постепенное восстановление и оптимистичный настрой.

Рак

Любовь (Десятка Кубков): предрекает полную гармонию, семейное счастье и взаимопонимание. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): обещает спокойный день, возможность отдохнуть от рабочих забот. Здоровье (Колесница): говорит о хорошей физической форме, но предупреждает о риске аварий и травм.

Лев

Любовь (Восьмёрка Жезлов): символизирует стремительное развитие событий, страстное послание или внезапное признание. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на чувство финансовой нестабильности или недооценённости. Здоровье (Иерофант): предрекает необходимость чётко следовать рекомендациям врача.

Дева

Любовь (Король Кубков): обещает зрелые, спокойные отношения, где правят светлые чувства и мудрость. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): говорит о планировании и поиске новых путей развития. Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует выход из полосы тревог и прояснение скрытых симптомов.

Весы

Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает страстный, но резкий разговор, который может закончиться ссорой. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): указывает на успешную командную работу и признание ваших заслуг. Здоровье (Шестёрка Мечей): обещает постепенное улучшение самочувствия, если вы болели.

Скорпион

Любовь (Солнце): говорит о радости, теплоте и счастливых моментах в паре. Профессиональная сфера (Правосудие перевёрнутая): символизирует несправедливое отношение или затягивание важных решений. Здоровье (Маг): предрекает отличный контроль над организмом и быструю помощь самому себе.

Стрелец

Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): обещает взаимность, но с оттенком недопонимания: говорите прямо о своих чувствах. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на монотонную работу, требующую внимания к деталям. Здоровье (Смерть): говорит о необходимости отпустить старые привычки ради нового качества жизни.

Козерог

Любовь (Туз Пентаклей): символизирует новые перспективы, возможно, переход отношений на новый уровень. Профессиональная сфера (Императрица перевёрнутая): предрекает творческий застой или финансовые задержки. Здоровье (Отшельник): обещает необходимость прислушаться к себе и побыть в тишине.

Водолей

Любовь (Шут): говорит о лёгкости, спонтанных свиданиях и отсутствии обязательств. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): указывает на иллюзии и завышенные ожидания относительно проектов. Здоровье (Влюблённые): символизирует выбор: что полезнее сейчас — отдых или активность?

Рыбы