Раков ждёт семейное счастье, а Весов — ссора: таро-расклад на субботу, 28 февраля

Раков ждёт гармония и семейное счастье, а Весы повздорят со второй половинкой. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 28 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Тройка Кубков): обещает весёлое времяпрепровождение с партнёром и друзьями, лёгкость и флирт.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): указывает на стабильность, надёжных партнёров и грамотное управление ресурсами.
- Здоровье (Восьмёрка Кубков): говорит о желании сменить обстановку, что благотворно повлияет на самочувствие.
Телец
- Любовь (Шестёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает дисбаланс в отношениях, возможно, вы даёте больше, чем получаете.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): символизирует необходимость защищать свой проект или позицию перед руководством.
- Здоровье (Туз Кубков): отличное самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Пятёрка Мечей): говорит о конфликте, который возникнет из-за желания настоять на своём.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): указывает на обучение, стажировку или мелкие поручения.
- Здоровье (Звезда): символизирует постепенное восстановление и оптимистичный настрой.
Рак
- Любовь (Десятка Кубков): предрекает полную гармонию, семейное счастье и взаимопонимание.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): обещает спокойный день, возможность отдохнуть от рабочих забот.
- Здоровье (Колесница): говорит о хорошей физической форме, но предупреждает о риске аварий и травм.
Лев
- Любовь (Восьмёрка Жезлов): символизирует стремительное развитие событий, страстное послание или внезапное признание.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на чувство финансовой нестабильности или недооценённости.
- Здоровье (Иерофант): предрекает необходимость чётко следовать рекомендациям врача.
Дева
- Любовь (Король Кубков): обещает зрелые, спокойные отношения, где правят светлые чувства и мудрость.
- Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): говорит о планировании и поиске новых путей развития.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует выход из полосы тревог и прояснение скрытых симптомов.
Весы
- Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает страстный, но резкий разговор, который может закончиться ссорой.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): указывает на успешную командную работу и признание ваших заслуг.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): обещает постепенное улучшение самочувствия, если вы болели.
Скорпион
- Любовь (Солнце): говорит о радости, теплоте и счастливых моментах в паре.
- Профессиональная сфера (Правосудие перевёрнутая): символизирует несправедливое отношение или затягивание важных решений.
- Здоровье (Маг): предрекает отличный контроль над организмом и быструю помощь самому себе.
Стрелец
- Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): обещает взаимность, но с оттенком недопонимания: говорите прямо о своих чувствах.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): указывает на монотонную работу, требующую внимания к деталям.
- Здоровье (Смерть): говорит о необходимости отпустить старые привычки ради нового качества жизни.
Козерог
- Любовь (Туз Пентаклей): символизирует новые перспективы, возможно, переход отношений на новый уровень.
- Профессиональная сфера (Императрица перевёрнутая): предрекает творческий застой или финансовые задержки.
- Здоровье (Отшельник): обещает необходимость прислушаться к себе и побыть в тишине.
Водолей
- Любовь (Шут): говорит о лёгкости, спонтанных свиданиях и отсутствии обязательств.
- Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): указывает на иллюзии и завышенные ожидания относительно проектов.
- Здоровье (Влюблённые): символизирует выбор: что полезнее сейчас — отдых или активность?
Рыбы
- Любовь (Император): предрекает уверенность и структурированность в личной жизни.
- Профессиональная сфера (Колесница): обещает быстрый карьерный рывок или успешную поездку.
- Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о накопленной усталости.