Не жалуйся на жизнь и вспоминай о приятном: приметы на 27 февраля

27 февраля православные чтят память равноапостольного Кирилла — просветителя, который вместе с братом Мефодием создал азбуку и перевёл на славянский язык Евангелие, Псалтырь и другие богослужебные книги. В народном календаре этот день называют Кирилл Весноуказчик. С датой связаны особые традиции, запреты и приметы.
Что нельзя делать 27 февраля:
- стричь волосы и ногти, посещать стоматолога или косметолога — это может обернуться проблемами со здоровьем;
- кормить птиц остатками хлеба — по поверьям, это сулит тяжёлые события в семье;
- предаваться грустным мыслям и вспоминать неприятности — год может пройти в тоске;
- ссориться с близкими, особенно с супругами — считается, что разлад может надолго поселиться в доме;
- жаловаться на жизнь и противиться обстоятельствам — лучше принять происходящее спокойно;
- хвастаться и проявлять излишнюю гордость, чтобы не навлечь неприятности.
Народные приметы на 27 февраля:
- солнечная и тёплая погода предвещает скорые морозы.
- если тучи собираются в одном месте — к ненастью.
- много снега на полях — к хорошему урожаю.
- мороз в этот день сулит жаркое и солнечное лето.
- если птицы поют — к потеплению.