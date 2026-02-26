Не жалуйся на жизнь и вспоминай о приятном: приметы на 27 февраля

27 февраля православные чтят память равноапостольного Кирилла — просветителя, который вместе с братом Мефодием создал азбуку и перевёл на славянский язык Евангелие, Псалтырь и другие богослужебные книги. В народном календаре этот день называют Кирилл Весноуказчик. С датой связаны особые традиции, запреты и приметы.

Что нельзя делать 27 февраля:

  1. стричь волосы и ногти, посещать стоматолога или косметолога — это может обернуться проблемами со здоровьем;
  2. кормить птиц остатками хлеба — по поверьям, это сулит тяжёлые события в семье;
  3. предаваться грустным мыслям и вспоминать неприятности — год может пройти в тоске;
  4. ссориться с близкими, особенно с супругами — считается, что разлад может надолго поселиться в доме;
  5. жаловаться на жизнь и противиться обстоятельствам — лучше принять происходящее спокойно;
  6. хвастаться и проявлять излишнюю гордость, чтобы не навлечь неприятности.

Народные приметы на 27 февраля:

  1. солнечная и тёплая погода предвещает скорые морозы.
  2. если тучи собираются в одном месте — к ненастью.
  3. много снега на полях — к хорошему урожаю.
  4. мороз в этот день сулит жаркое и солнечное лето.
  5. если птицы поют — к потеплению.
