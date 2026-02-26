Овнов ждёт любовное путешествие, а Скорпионов — серьёзные перемены: таро-расклад на четверг, 26 февраля

Овны отправятся в путешествие, и это освежит их чувства в паре, а Скорпионов ожидают неизбежные перемены. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 26 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Шестёрка Мечей): предрекает путешествие или смену обстановки, которая освежит чувства.
- Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): говорит о возможных задержках в делах и препятствиях в деловых поездках.
- Здоровье (Восьмёрка Жезлов): обещает быструю реабилитацию, силы вернутся к вам стремительно.
Телец
- Любовь (Иерофант): символизирует поиск стабильности и, возможно, официальное оформление отношений.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): указывает на отличный момент для обучения, вложения средств или начала нового проекта.
- Здоровье (Пятёрка Кубков): призывает не зацикливаться на плохих мыслях.
Близнецы
- Любовь (Король Кубков перевёрнутая): говорит, что проявится ваша неуравновешенность и эмоциональные качели.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает необходимость усердной работы над деталями и проявление терпения.
- Здоровье (Семёрка Мечей): символизирует невнимательность к сигналам организма.
Рак
- Любовь (Двойка Кубков): обещает взаимность и приятное общение с партнёром.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на нежелание делиться ресурсами или информацией, что создаст внутреннее напряжение.
- Здоровье (Звезда): говорит об отличном восстановлении душевных и физических сил.
Лев
- Любовь (Тройка Мечей): предрекает болезненное выяснение отношений или разочарование в партнёре.
- Профессиональная сфера (Маг): символизирует вашу способность управлять обстоятельствами и влиять на людей.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Дева
- Любовь (Отшельник): говорит о потребности в паузе и одиночестве, чтобы понять свои истинные желания.
- Профессиональная сфера (Справедливость): указывает на необходимость принятия взвешенного решения или подписание важных документов.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): символизирует необходимость баланса между работой и отдыхом.
Весы
- Любовь (Паж Кубков): предрекает романтическое предложение, флирт или приятное известие от партнёра.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот событий, который сыграет вам на руку.
- Здоровье (Туз Жезлов): отличное самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Смерть): символизирует неизбежные перемены, трансформацию отношений или расставание с прошлым.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): указывает на медленный, но уверенный прогресс в делах.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): предрекает риск переутомления.
Стрелец
- Любовь (Шут): обещает лёгкость, спонтанность и романтику без обязательств.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): говорит о непомерной нагрузке, которую вы взвалили на свои плечи.
- Здоровье (Умеренность): символизирует гармонию.
Козерог
- Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на желание уйти от рутины в отношениях или эмоциональную отстранённость.
- Профессиональная сфера (Дьявол): предрекает сильную зависимость от денег, работы или начальства.
- Здоровье (Туз Мечей): говорит о необходимости решительных действий. Например, появится срочная необходимость обратиться к специалисту.
Водолей
- Любовь (Десятка Пентаклей): обещает гармонию в семье, поддержку близких и крепкие чувства.
- Профессиональная сфера (Повешенный): символизирует временный застой, который нужен для переосмысления целей.
- Здоровье (Суд): указывает на внезапное выздоровление или прилив сил после переутомления.
Рыбы
- Любовь (Королева Кубков): предрекает глубокую эмпатию, заботу и понимание в паре.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): говорит о вашем лидерстве и уверенных действиях, которые принесут успех.
- Здоровье (Тройка Пентаклей перевёрнутая): предупреждает, что вам стоит притормозить с тяжёлыми физическими нагрузками и обратить внимание на спину.