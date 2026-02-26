Овнов ждёт любовное путешествие, а Скорпионов — серьёзные перемены: таро-расклад на четверг, 26 февраля

Овны отправятся в путешествие, и это освежит их чувства в паре, а Скорпионов ожидают неизбежные перемены. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 26 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Шестёрка Мечей): предрекает путешествие или смену обстановки, которая освежит чувства. Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): говорит о возможных задержках в делах и препятствиях в деловых поездках. Здоровье (Восьмёрка Жезлов): обещает быструю реабилитацию, силы вернутся к вам стремительно.

Телец

Любовь (Иерофант): символизирует поиск стабильности и, возможно, официальное оформление отношений. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): указывает на отличный момент для обучения, вложения средств или начала нового проекта. Здоровье (Пятёрка Кубков): призывает не зацикливаться на плохих мыслях.

Близнецы

Любовь (Король Кубков перевёрнутая): говорит, что проявится ваша неуравновешенность и эмоциональные качели. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает необходимость усердной работы над деталями и проявление терпения. Здоровье (Семёрка Мечей): символизирует невнимательность к сигналам организма.

Рак

Любовь (Двойка Кубков): обещает взаимность и приятное общение с партнёром. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на нежелание делиться ресурсами или информацией, что создаст внутреннее напряжение. Здоровье (Звезда): говорит об отличном восстановлении душевных и физических сил.

Лев

Любовь (Тройка Мечей): предрекает болезненное выяснение отношений или разочарование в партнёре. Профессиональная сфера (Маг): символизирует вашу способность управлять обстоятельствами и влиять на людей. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Дева

Любовь (Отшельник): говорит о потребности в паузе и одиночестве, чтобы понять свои истинные желания. Профессиональная сфера (Справедливость): указывает на необходимость принятия взвешенного решения или подписание важных документов. Здоровье (Двойка Пентаклей): символизирует необходимость баланса между работой и отдыхом.

Весы

Любовь (Паж Кубков): предрекает романтическое предложение, флирт или приятное известие от партнёра. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот событий, который сыграет вам на руку. Здоровье (Туз Жезлов): отличное самочувствие.

Скорпион

Любовь (Смерть): символизирует неизбежные перемены, трансформацию отношений или расставание с прошлым. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): указывает на медленный, но уверенный прогресс в делах. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): предрекает риск переутомления.

Стрелец

Любовь (Шут): обещает лёгкость, спонтанность и романтику без обязательств. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): говорит о непомерной нагрузке, которую вы взвалили на свои плечи. Здоровье (Умеренность): символизирует гармонию.

Козерог

Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на желание уйти от рутины в отношениях или эмоциональную отстранённость. Профессиональная сфера (Дьявол): предрекает сильную зависимость от денег, работы или начальства. Здоровье (Туз Мечей): говорит о необходимости решительных действий. Например, появится срочная необходимость обратиться к специалисту.

Водолей

Любовь (Десятка Пентаклей): обещает гармонию в семье, поддержку близких и крепкие чувства. Профессиональная сфера (Повешенный): символизирует временный застой, который нужен для переосмысления целей. Здоровье (Суд): указывает на внезапное выздоровление или прилив сил после переутомления.

Рыбы