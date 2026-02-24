Тамара Глоба рассказала, кому в феврале выпадет возможность начать новый роман

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Представителям знака Дева в феврале может представиться шанс разнообразить личную жизнь или начать новые отношения. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Месяц будет насыщен делами, связанными с работой, хозяйством и поиском новых направлений деятельности. Девы смогут расширить профессиональные знания и заняться развитием навыков.

Не исключено, что на службе возникнет романтический интерес. При этом февраль принесёт и перемены: заметную роль в жизни сыграют как партнёры, так и оппоненты. Наблюдая за окружающими, представители земной стихии смогут перенять полезный опыт. Поддержку окажут друзья и коллеги — особенно те, кто готов помогать и в рабочих вопросах, и в личной сфере.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.