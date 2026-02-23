Не стучи по столу, а лучше убери с него грязную посуду: приметы на 24 февраля

Ежегодно 24 февраля православные христиане отмечают Власьев день — праздник в честь епископа и целителя Власия Севастийского, которого считают покровителем диких и домашних животных; у католиков он входит в число Четырнадцати святых помощников наряду с Георгием Победоносцем и Пантелеимоном. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с этой датой.

Что нельзя делать 24 февраля:

  1. работать — считалось, что это может навлечь череду неудач;
  2. обижать домашних питомцев и скот — к серьёзным неприятностям;
  3. оставлять пустую посуду на столе — к финансовым потерям;
  4. стучать по столу — к беде в доме;
  5. оставлять нож на столе — к ссоре с близким человеком;
  6. выносить мусор после заката — к проблемам с деньгами;
  7. спать ногами к двери — по примете, это к тяжёлым последствиям;
  8. держать окна и двери открытыми — чтобы в дом не проникло зло;
  9. заниматься стиркой — к неожиданным трудностям.

Народные приметы на 24 февраля:

  1. большие сугробы — к раннему теплу;
  2. оттепель — морозы скоро отступят;
  3. иней на деревьях — к похолоданию;
  4. длинные сосульки на крышах — к поздней весне;
  5. беспокойное поведение птиц — к морозам.
