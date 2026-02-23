Не стучи по столу, а лучше убери с него грязную посуду: приметы на 24 февраля

Ежегодно 24 февраля православные христиане отмечают Власьев день — праздник в честь епископа и целителя Власия Севастийского, которого считают покровителем диких и домашних животных; у католиков он входит в число Четырнадцати святых помощников наряду с Георгием Победоносцем и Пантелеимоном. Рассказываем, какие приметы и запреты связаны с этой датой.
Что нельзя делать 24 февраля:
- работать — считалось, что это может навлечь череду неудач;
- обижать домашних питомцев и скот — к серьёзным неприятностям;
- оставлять пустую посуду на столе — к финансовым потерям;
- стучать по столу — к беде в доме;
- оставлять нож на столе — к ссоре с близким человеком;
- выносить мусор после заката — к проблемам с деньгами;
- спать ногами к двери — по примете, это к тяжёлым последствиям;
- держать окна и двери открытыми — чтобы в дом не проникло зло;
- заниматься стиркой — к неожиданным трудностям.
Народные приметы на 24 февраля:
- большие сугробы — к раннему теплу;
- оттепель — морозы скоро отступят;
- иней на деревьях — к похолоданию;
- длинные сосульки на крышах — к поздней весне;
- беспокойное поведение птиц — к морозам.