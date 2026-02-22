10:45

Не заглядывай в чужие зеркала и бережно обращайся с деньгами: приметы на 23 февраля

23 февраля православные христиане чтят память преподобного Прохора Печерского. Святой жил в XI веке, во времена нашествия половцев, и принял иночество в Киево-Печерской лавре. По преданию, он питался лебедой вместо хлеба, за что получил прозвище Лебедник. Рассказываем о народных приметах и запретах, связанных с этой датой.

Что нельзя делать 23 февраля:

  1. рассказывать малознакомым людям о своей семье — считалось, что так можно навлечь порчу;
  2. есть рыбу и морепродукты — это сулило тяжёлую болезнь;
  3. подметать пол — вместе с мусором можно лишить дом удачи и благополучия;
  4. смотреться в чужие зеркала — ритуал сулит проблемы;
  5. звенеть мелочью, перебирать и трясти монеты — к потере денег;
  6. бояться и вести себя робко — такое настроение, по поверьям, сохранится на весь год;
  7. брать в долг хлеб или соль — к бедности и голоду.

Народные приметы на 23 февраля

  1. вороны сидят на верхушках деревьев — к снегопаду;
  2. лошадь лежит на земле — к потеплению;
  3. сугроб свисает с крыши и не падает — к хорошему урожаю;
  4. сильный мороз — весна будет ранней.
