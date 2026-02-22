Не заглядывай в чужие зеркала и бережно обращайся с деньгами: приметы на 23 февраля

23 февраля православные христиане чтят память преподобного Прохора Печерского. Святой жил в XI веке, во времена нашествия половцев, и принял иночество в Киево-Печерской лавре. По преданию, он питался лебедой вместо хлеба, за что получил прозвище Лебедник. Рассказываем о народных приметах и запретах, связанных с этой датой.
Что нельзя делать 23 февраля:
- рассказывать малознакомым людям о своей семье — считалось, что так можно навлечь порчу;
- есть рыбу и морепродукты — это сулило тяжёлую болезнь;
- подметать пол — вместе с мусором можно лишить дом удачи и благополучия;
- смотреться в чужие зеркала — ритуал сулит проблемы;
- звенеть мелочью, перебирать и трясти монеты — к потере денег;
- бояться и вести себя робко — такое настроение, по поверьям, сохранится на весь год;
- брать в долг хлеб или соль — к бедности и голоду.
Народные приметы на 23 февраля
- вороны сидят на верхушках деревьев — к снегопаду;
- лошадь лежит на земле — к потеплению;
- сугроб свисает с крыши и не падает — к хорошему урожаю;
- сильный мороз — весна будет ранней.