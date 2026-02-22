Овны втянутся в жёсткий спор, а Водолеи завершат отношения: таро-расклад на воскресенье, 22 февраля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Александр Скачко / «Клопс»
Иллюстрация: Александр Скачко / «Клопс»

Овны повздорят с партнёром, а Водолеи на хорошей ноте завершат бесперспективные отношения. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 22 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Пятёрка Жезлов): символизирует жёсткий спор или столкновение амбиций.
  2. Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает ясное решение или неприятный разговор с начальством.
  3. Здоровье (Четвёрка Кубков перевёрнутая): указывает на выход из апатии и эмоциональный сдвиг.

Телец

  1. Любовь (Королева Пентаклей): говорит о заботе и стабильности в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны перевёрнутая): предупреждает о мелких проволочках в делах.
  3. Здоровье (Семёрка Мечей): символизирует невнимательное отношение к собственному состоянию.

Близнецы

  1. Любовь (Дьявол перевёрнутая): указывает на освобождение от токсичной привязанности.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает продуктивную сосредоточенность на делах.
  3. Здоровье (Девятка Мечей): предупреждает о тревожности и депрессии.

Рак

  1. Любовь (Тройка Кубков): обещает лёгкость и приятную встречу.
  2. Профессиональная сфера (Император перевёрнутая): указывает на слабость рабочей структуры или неэффективное руководство.
  3. Здоровье (Звезда): символизирует восстановление.

Лев

  1. Любовь (Семёрка Кубков): предупреждает о соблазнах и иллюзиях.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о недооценённости ваших усилий.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Дева

  1. Любовь (Суд): предрекает серьёзный разговор или возвращение на повестку дня важных тем.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): символизирует постепенный выход из финансового дефицита.
  3. Здоровье (Отшельник перевёрнутая): предупреждает о накопленной усталости.

Весы

  1. Любовь (Двойка Кубков): говорит о взаимности в паре.
  2. Профессиональная сфера (Башня): предрекает резкое изменение планов.
  3. Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Скорпион

  1. Любовь (Король Мечей перевёрнутая): предупреждает о холодности или резкости в словах.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает появление у вас перспективных идей.
  3. Здоровье (Двойка Пентаклей): символизирует необходимость заняться физической активностью.

Стрелец

  1. Любовь (Императрица): говорит о тепле и чувственности.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): предрекает необходимость отстаивать себя в коллективе.
  3. Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает на снижение тревожности и нормализацию сна.

Козерог

  1. Любовь (Рыцарь Кубков, перевёрнутая): символизирует сомнение в искренности намерений.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): говорит о стабильной, но монотонной и даже скучной работе.
  3. Здоровье (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): предупреждает о скрытом внутреннем напряжении.

Водолей

  1. Любовь (Мир): предрекает гармоничное, без ругани и скандалов завершение отношений.
  2. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): указывает на риск манипуляций или переоценку собственных сил.
  3. Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о необходимости беречь внутренние ресурсы.

Рыбы

  1. Любовь (Луна): предупреждает о сомнениях и интуитивных страхах.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает продуктивное взаимодействие с коллегами.
  3. Здоровье (Колесница перевёрнутая): указывает на необходимость снизить эмоциональную нагрузку.
