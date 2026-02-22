Овны втянутся в жёсткий спор, а Водолеи завершат отношения: таро-расклад на воскресенье, 22 февраля

Овны повздорят с партнёром, а Водолеи на хорошей ноте завершат бесперспективные отношения. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 22 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Пятёрка Жезлов): символизирует жёсткий спор или столкновение амбиций.
- Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает ясное решение или неприятный разговор с начальством.
- Здоровье (Четвёрка Кубков перевёрнутая): указывает на выход из апатии и эмоциональный сдвиг.
Телец
- Любовь (Королева Пентаклей): говорит о заботе и стабильности в отношениях.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны перевёрнутая): предупреждает о мелких проволочках в делах.
- Здоровье (Семёрка Мечей): символизирует невнимательное отношение к собственному состоянию.
Близнецы
- Любовь (Дьявол перевёрнутая): указывает на освобождение от токсичной привязанности.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает продуктивную сосредоточенность на делах.
- Здоровье (Девятка Мечей): предупреждает о тревожности и депрессии.
Рак
- Любовь (Тройка Кубков): обещает лёгкость и приятную встречу.
- Профессиональная сфера (Император перевёрнутая): указывает на слабость рабочей структуры или неэффективное руководство.
- Здоровье (Звезда): символизирует восстановление.
Лев
- Любовь (Семёрка Кубков): предупреждает о соблазнах и иллюзиях.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о недооценённости ваших усилий.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Дева
- Любовь (Суд): предрекает серьёзный разговор или возвращение на повестку дня важных тем.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): символизирует постепенный выход из финансового дефицита.
- Здоровье (Отшельник перевёрнутая): предупреждает о накопленной усталости.
Весы
- Любовь (Двойка Кубков): говорит о взаимности в паре.
- Профессиональная сфера (Башня): предрекает резкое изменение планов.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Скорпион
- Любовь (Король Мечей перевёрнутая): предупреждает о холодности или резкости в словах.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает появление у вас перспективных идей.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): символизирует необходимость заняться физической активностью.
Стрелец
- Любовь (Императрица): говорит о тепле и чувственности.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): предрекает необходимость отстаивать себя в коллективе.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает на снижение тревожности и нормализацию сна.
Козерог
- Любовь (Рыцарь Кубков, перевёрнутая): символизирует сомнение в искренности намерений.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): говорит о стабильной, но монотонной и даже скучной работе.
- Здоровье (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): предупреждает о скрытом внутреннем напряжении.
Водолей
- Любовь (Мир): предрекает гармоничное, без ругани и скандалов завершение отношений.
- Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): указывает на риск манипуляций или переоценку собственных сил.
- Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о необходимости беречь внутренние ресурсы.
Рыбы
- Любовь (Луна): предупреждает о сомнениях и интуитивных страхах.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает продуктивное взаимодействие с коллегами.
- Здоровье (Колесница перевёрнутая): указывает на необходимость снизить эмоциональную нагрузку.