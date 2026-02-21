Тамара Глоба рассказала, кто в конце февраля погрязнет в семейных заботах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Для некоторых знаков зодиака конец февраля станет временем финансовых успехов и новых знакомств. Однако Львам придётся сосредоточиться на другом — на делах семьи и дома. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

По её словам, представители этого знака с начала месяца уже были погружены в семейные заботы, и в последние дни февраля нагрузка только усилится. Больше внимания могут потребовать дети, близкие будут рассчитывать на поддержку, а бытовые вопросы начнут накапливаться.

Особое внимание астролог советует уделить имущественным делам. Вопросы, которые остались без решения в начале или середине февраля, теперь могут потребовать срочного вмешательства.

Чем быстрее Львы разберутся с накопившимися проблемами, тем спокойнее смогут встретить март. Промедление, по мнению астролога, способно превратить мелкие трудности в серьёзные сложности.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.