Не кидай мусор на дорогу и не оставляй детей одних в комнате: приметы на 22 февраля

В народном календаре 22 февраля — это Лаптев день. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 22 февраля:
- строить планы и думать о будущем — задуманное не исполнится;
- поднимать деньги и брошенные вещи с земли — находка притянет проблемы и негатив;
- кидать мусор на дорогу — станете бедным;
- чесать уши — вас обманут;
- держать книги и учебники открытыми — вся информация вылетит из головы;
- оставлять детей одних в комнате — их на всю жизнь испугает злой дух;
- делать женщине комплименты — она лишится своей красоты и здоровья.
Народные приметы на 22 февраля:
- липкий снег — к теплу;
- алый закат — к снегу.
- ночью не видно звёзд — зима скоро кончится;
- температура выше нуля — зима ещё долго не уйдёт;
- лес шумит — к скорому потеплению;
- морозно — холода пока не уйдут, но снега больше не будет.