Не кидай мусор на дорогу и не оставляй детей одних в комнате: приметы на 22 февраля

В народном календаре 22 февраля — это Лаптев день. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 22 февраля:

  1. строить планы и думать о будущем — задуманное не исполнится;
  2. поднимать деньги и брошенные вещи с земли — находка притянет проблемы и негатив;
  3. кидать мусор на дорогу — станете бедным;
  4. чесать уши — вас обманут;
  5. держать книги и учебники открытыми — вся информация вылетит из головы;
  6. оставлять детей одних в комнате — их на всю жизнь испугает злой дух;
  7. делать женщине комплименты — она лишится своей красоты и здоровья.

Народные приметы на 22 февраля:

  1. липкий снег — к теплу;
  2. алый закат — к снегу.
  3. ночью не видно звёзд — зима скоро кончится;
  4. температура выше нуля — зима ещё долго не уйдёт;
  5. лес шумит — к скорому потеплению;
  6. морозно — холода пока не уйдут, но снега больше не будет.
