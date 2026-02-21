Львы встретят партнёра мечты, а Козероги станут слишком контролирующими: таро-расклад на субботу, 21 февраля

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Львы встретят партнёра мечты, который одарит их вниманием, а Козероги усилят контроль над отношениями и могут их разрушить. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 21 февраля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Рыцарь Жезлов): предрекает неожиданную инициативу от партнёра и назначение красивого свидания. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на необходимость ослабить контроль над всеми рабочими процессами. Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует снижение тревожности.

Телец

Любовь (Двойка Мечей перевёрнутая): говорит о вынужденном решении, которого вы давно избегали. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает практическую выгоду или полезное предложение. Здоровье (Девятка Жезлов): предупреждает о накопленной усталости, которая может вылиться в раздражительность.

Близнецы

Любовь (Императрица перевёрнутая): указывает на дефицит внимания или телесной близости. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): символизирует ожидание результата и анализ стратегии. Здоровье (Паж Кубков): говорит о вашей эмоциональной чувствительности к окружающей среде.

Рак

Любовь (Суд перевёрнутая): предупреждает о нежелании завершать старую историю. Профессиональная сфера (Колесница): предрекает необходимость быстро реагировать на внезапные изменения в работе. Здоровье (Четвёрка Мечей перевёрнутая): указывает на игнорирование потребности в отдыхе и расслаблении.

Лев

Любовь (Туз Кубков): обещает встречу с партнёром, который будет активно участвовать в вашей жизни и одаривать презентами и вниманием. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей перевёрнутая): говорит о попытке сгладить конфликт с коллегами. Здоровье (Король Пентаклей): хорошее самочувствие.

Дева

Любовь (Шестёрка Кубков): предрекает внезапную встречу с человеком из прошлого и ощущение ностальгии. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): указывает на ваше внутреннее напряжение и готовность взорваться в любое время на рабочем месте. Здоровье (Двойка Пентаклей перевёрнутая): предупреждает о сильном переутомлении.

Весы

Любовь (Дьявол перевёрнутая): символизирует попытку выйти из зависимых и токсичных отношений. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): обещает ускорение рабочих процессов. Здоровье (Звезда): говорит о благоприятных прогнозах и скором выздоровлении.

Скорпион

Любовь (Тройка Мечей): предупреждает о болезненном разговоре. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): указывает на манипуляции со стороны начальства или переоценку собственных возможностей. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Стрелец

Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): говорит о временном стихании чувств. Вы будете определяться с тем, чего хотите на самом деле от отношений. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): предрекает карьерный рост и признание ваших заслуг по достоинству. Здоровье (Рыцарь Мечей перевёрнутая): предупреждает о нервном перенапряжении.

Козерог

Любовь (Император): символизирует стремление контролировать своего партнёра, что может плохо отразиться на отношениях. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): указывает на скрытые процессы или недоговорённости. Здоровье (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о наличии психосоматических заболеваний.

Водолей

Любовь (Луна): предупреждает о том, что вы можете стать мнительным и подозревать вторую половинку в неясных мелочах. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): обещает признание заслуг. Здоровье (Отшельник): символизирует необходимость уединения.

Рыбы