Львы встретят партнёра мечты, а Козероги станут слишком контролирующими: таро-расклад на субботу, 21 февраля

Львы встретят партнёра мечты, который одарит их вниманием, а Козероги усилят контроль над отношениями и могут их разрушить. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 21 февраля, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Рыцарь Жезлов): предрекает неожиданную инициативу от партнёра и назначение красивого свидания.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на необходимость ослабить контроль над всеми рабочими процессами.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует снижение тревожности.
Телец
- Любовь (Двойка Мечей перевёрнутая): говорит о вынужденном решении, которого вы давно избегали.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает практическую выгоду или полезное предложение.
- Здоровье (Девятка Жезлов): предупреждает о накопленной усталости, которая может вылиться в раздражительность.
Близнецы
- Любовь (Императрица перевёрнутая): указывает на дефицит внимания или телесной близости.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): символизирует ожидание результата и анализ стратегии.
- Здоровье (Паж Кубков): говорит о вашей эмоциональной чувствительности к окружающей среде.
Рак
- Любовь (Суд перевёрнутая): предупреждает о нежелании завершать старую историю.
- Профессиональная сфера (Колесница): предрекает необходимость быстро реагировать на внезапные изменения в работе.
- Здоровье (Четвёрка Мечей перевёрнутая): указывает на игнорирование потребности в отдыхе и расслаблении.
Лев
- Любовь (Туз Кубков): обещает встречу с партнёром, который будет активно участвовать в вашей жизни и одаривать презентами и вниманием.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей перевёрнутая): говорит о попытке сгладить конфликт с коллегами.
- Здоровье (Король Пентаклей): хорошее самочувствие.
Дева
- Любовь (Шестёрка Кубков): предрекает внезапную встречу с человеком из прошлого и ощущение ностальгии.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): указывает на ваше внутреннее напряжение и готовность взорваться в любое время на рабочем месте.
- Здоровье (Двойка Пентаклей перевёрнутая): предупреждает о сильном переутомлении.
Весы
- Любовь (Дьявол перевёрнутая): символизирует попытку выйти из зависимых и токсичных отношений.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): обещает ускорение рабочих процессов.
- Здоровье (Звезда): говорит о благоприятных прогнозах и скором выздоровлении.
Скорпион
- Любовь (Тройка Мечей): предупреждает о болезненном разговоре.
- Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): указывает на манипуляции со стороны начальства или переоценку собственных возможностей.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Стрелец
- Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): говорит о временном стихании чувств. Вы будете определяться с тем, чего хотите на самом деле от отношений.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): предрекает карьерный рост и признание ваших заслуг по достоинству.
- Здоровье (Рыцарь Мечей перевёрнутая): предупреждает о нервном перенапряжении.
Козерог
- Любовь (Император): символизирует стремление контролировать своего партнёра, что может плохо отразиться на отношениях.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): указывает на скрытые процессы или недоговорённости.
- Здоровье (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о наличии психосоматических заболеваний.
Водолей
- Любовь (Луна): предупреждает о том, что вы можете стать мнительным и подозревать вторую половинку в неясных мелочах.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): обещает признание заслуг.
- Здоровье (Отшельник): символизирует необходимость уединения.
Рыбы
- Любовь (Мир): предрекает ваш выход из травмирующих отношений и обретение внутреннего спокойствия.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей перевёрнутая): указывает на недостаток концентрации.
- Здоровье (Колесо Фортуны перевёрнутая): предупреждает о нестабильном самочувствии.