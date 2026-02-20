Овны внезапно поймут что-то важное, а Весам предстоит сделать выбор: гороскоп на выходные

ВКонтакте

Звёзды предсказывают насыщенные выходные: время для активного отдыха, творческого подъёма или важных семейных дел. Выберите свой знак, чтобы узнать, на какой сфере стоит сосредоточиться.

Овен

Выходные потребуют честности с собой. Возможен важный разговор или внезапное осознание. Не давите — мягкость даст больше результата. В любви возможен яркий момент или неожиданное признание.

Телец

Время наслаждаться простыми радостями. Хорошо отдыхать, готовить, встречаться с близкими. Возможен приятный сюрприз или финансовая новость. В отношениях ценится ваше внимание.

Близнецы

Много общения и новостей. Не верьте первому впечатлению — перепроверяйте информацию. Отличные дни для встреч, поездок и спонтанных решений.

Рак

Эмоции будут сильнее обычного. Позвольте себе отдохнуть и восстановиться. Дом, уют и тёплые разговоры станут главным источником энергии.

Лев

Вы окажетесь в центре внимания. Подходящее время для проявления инициативы и творческих идей. Но не забывайте о балансе между активностью и отдыхом.

Дева

Захочется порядка — и это к лучшему. Хорошо завершать начатое и планировать будущую неделю. В личном лучше меньше анализировать и больше чувствовать.