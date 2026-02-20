15:22

Не планируй важные дела и не ходи на рыбалку: приметы на 21 февраля

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 21 февраля — день Захария. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 21 февраля:

  1. назначать операции у врачей или ходить к стоматологу — день неблагоприятен для хирургических вмешательств;
  2. работать острыми предметами и брать их в руки — можно сильно пораниться, рана будет долго заживать;
  3. подметать пол — из дома вылетят здоровье и счастье;
  4. планировать важные дела — можно стать жертвой обмана;
  5. ходить на рыбалку — улова не будет;
  6. рассказывать свои сны до обеда, даже хорошие — иначе жди беды;
  7. завидовать чужой жизни — в вашей жизни начнутся серьёзные проблемы;
  8. поднимать с земли потерянные или брошенные вещи, приносить их в дом — находка отберёт удачу.

Народные приметы на 21 февраля:

  1. большая красная луна — к теплу;
  2. сильный мороз — зима скоро кончится;
  3. холодно — к тёплой погоде в марте;
  4. круги вокруг луны — снег скоро растает;
  5. куры постоянно кудахчут — к снегу;
  6. атмосферное давление резко упало — к вьюге, но без морозов;
  7. дым стелется по земле — к снегу;
  8. собака лежит в снегу — к теплу;
  9. собака ведёт себя активно — к большому снегопаду с ветром.
4 405
Хобби приметы