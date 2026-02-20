Не планируй важные дела и не ходи на рыбалку: приметы на 21 февраля

В народном календаре 21 февраля — день Захария. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 21 февраля:
- назначать операции у врачей или ходить к стоматологу — день неблагоприятен для хирургических вмешательств;
- работать острыми предметами и брать их в руки — можно сильно пораниться, рана будет долго заживать;
- подметать пол — из дома вылетят здоровье и счастье;
- планировать важные дела — можно стать жертвой обмана;
- ходить на рыбалку — улова не будет;
- рассказывать свои сны до обеда, даже хорошие — иначе жди беды;
- завидовать чужой жизни — в вашей жизни начнутся серьёзные проблемы;
- поднимать с земли потерянные или брошенные вещи, приносить их в дом — находка отберёт удачу.
Народные приметы на 21 февраля:
- большая красная луна — к теплу;
- сильный мороз — зима скоро кончится;
- холодно — к тёплой погоде в марте;
- круги вокруг луны — снег скоро растает;
- куры постоянно кудахчут — к снегу;
- атмосферное давление резко упало — к вьюге, но без морозов;
- дым стелется по земле — к снегу;
- собака лежит в снегу — к теплу;
- собака ведёт себя активно — к большому снегопаду с ветром.